Serie B, Ascoli-Palermo 0-1: vittoria esterna firmata da Leo Mancuso

Non si ferma più il Palermo di Eugenio Corini. La squadra rosanero espugna il “Del Duca” di Ascoli Piceno, battendo i bianconeri padroni di casa per 1-0. A deciderla è la prima firma in rosanero di Leonardo Mancuso, che su azione di calcio angolo sigla la rete che decide il match. Tre punti pesantissimi per i rosanero che si proiettano sempre più in lotta per la promozione in Serie A.

Ascoli-Palermo 0-1: il tabellino

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Bellusci, Quaranta, Giovane; Gnahoré (dal 94′ Millico), Di Tacchio (dal 73′ Falzerano), Milanese (dal 73′ Masini); P. Rodriguez (dal 56′ Nestorovski), Manzari (dal 56′ Caligara); P. Mendes. A disposizione: Barosi, Bolletta, Botteghin, Falasco, Haveri, Kraja, D’Uffizi. Allenatore: William Viali

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio (dal 65′ Lund); Henderson (dal 66′ Gomes), Stulac, Segre (dal 83′ Coulibaly); Di Mariano, Brunori (dal 83′ Soleri), Di Francesco (dal 65′ Mancuso). A disposizione: Desplanches, Nespola, Graves, Nedelcearu, Marconi, Vasic, Valente. Allenatore: Eugenio Corini

ARBITRO: Il sig. Federico Dionisi della sezione di L’Aquila

ASSISTENTI: Il sig. Marco D’Ascanio della sezione di Ancona e Marco Ceolin della sezione di Treviso

QUARTO UOMO: Il sig. Adolfo Baratta della sezione di Rossano

VAR: Il sig. Gianpiero Miele della sezione di Nola

AVAR: Il sig. Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo

AMMONITI: 24′ Aurelio (PAL); 89′ Coulibaly (PAL)

ESPULSI: –

RETI: 90+2′ Mancuso