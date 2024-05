Verso Atalanta U23-Catania: rossazzurri pronti al debutto ai playoff

Manca sempre meno all’ora X. Il Catania di Michele Zeoli è pronto al debutto nel primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Avversario di giornata è l’Atalanta U23, formazione allenata da Francesco Modesto e che ha già eliminato Trento e Legnago. Fischio d’inizio alle ore 20.30.

Tempo di playoff in casa. La squadra di Zeoli dopo il ritiro pre-gara dipartirà per Bergamo per affrontare domani sera alle ore 20.30 a Caravaggio (BG) l’di Francesco. In terra laziale l’allenatore rossazzurro ha convocato quasi tutti i suoi ragazzi, anche chi non giocherà la gara d’andata del primo turno della Fase Nazionale. La speranza, infatti, è quella di recuperare l’esperienza di Stefanoin vista della gara di ritorno in programma sabato alle 20.30 al Massimino.

Non ci dovrebbero essere esclusioni eccellenti rispetto alle scorse uscite. Con grande probabilità Zeoli opterà per ilgià visto in diverse occasioni nel finale di campionato. Furlan fra i pali e difesa a tre con l’impiego di Monaco, Castellini e Celli come braccetto nella difesa a 3. In mediana Zammarini, Quaini e Welbeck, con a destra Bouah e a sinistra Cicerelli. In avanti conferme per il duo Di Carmine-Cianci. Assenti (oltre a Sturaro) gli infortunati Bethers, Silvestri e Peralta e lo squalificato Marsura.