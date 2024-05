Playoff Serie C, Atalanta U23-Catania 0-1: la decide Bouah al 84′

Il Catania esordisce ai playoff di Serie C affrontando a Caravaggio (BG) l’Atalanta U23 di Francesco Modesto. I rossazzurri si impongono per 1-0 grazie alla rete di Devid Bouah al 85′ su assist di Tello, un gol pesantissimo per il ritorno che costringe i bergamaschi a vincere al Massimino con due reti di scarto!

Atalanta U23-Catania 0-1: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90+5′ – FINALE A CARAVAGGIO: CATANIA CHE BATTE L’ATALANTA U23 1-0!

90′ – Cinque minuti di recupero

88′ – Nel Catania doppio cambio: fuori Zammarini e Castellini per Kontek e Rapisarda

86′ – Atalanta che sostituisce Palestra e Panada per Muhamedi e Ghislandi

84′ – GOLLL DEL CATANIA! SEGNA BOUAH SU ASSIST DI TELLO E I ROSSAZZURRI SONO AVANTI A CARAVAGGIO!

79′ – Cartellino giallo sia per Tello del Catania che per Palestra dell’Atalanta

77′ – Atalanta vicina al vantaggio, ci prova di testa Comi ma manda a lato da azione di corner

74′ – Cartellino giallo per Ceresoli dell’Atalanta

72′ – Nel Catania fuori Monaco e Di Carmine per Curado e Costantino

69′ – Si fa vedere subito Vlahovic, imbeccato da Capone, prova a calciare e manda di poco a lato

67′ – Nell’Atalanta U23 dentro Vlahovic ed esce Cissè

65′ – Primo cambio nel Catania: fuori Cicerelli per Tello

59′ – Cartellino giallo per Castellini nel Catania

54′ – Atalanta ancora pericolosa con un inserimento insidioso di Ceresoli che impatta bene il pallone che va alto sopra la traversa

53′ – Ammonito per proteste Samuel Di Carmine nel Catania

48′ – Conclusione di Palestra dal limite, Furlan respinge e Cissè sbaglia un gol già fatto e manda alto. Atalanta ad un passo dal vantaggio!

45′ – Ripresa la gara tra Atalanta U23 e Catania. Un cambio nei nerazzurri: fuori Diao, dentro De Nipoti.

Atalanta U23-Catania 0-0: fine primo tempo

45′ – SENZA ALCUN MINUTO DI RECUPERO, TERMINA IL PRIMO TEMPO: ATALANTA U23-CATANIA ANCORA SULLO 0-0

45′ – Torna a spingere la squadra di Michele Zeoli. Dopo l’azione manovrata dei rossazzurri, l’Atalanta U23 respinge in angolo.

31′ – Prima ammonizione della gara anche tra le fila del Catania: cartellino giallo per Celli.

21′ – Catania vicinissimo al vantaggio con Cianci. Su assist di Zammarini, l’attaccante colpisce di testa a colpo sicuro: di poco a lato.

7′ – Primo cartellino giallo dell’incontro: ammonito Panada (Atalanta U23).

7′ – Ancora Catania aggressivo dalle parti di Vismara. Questa volta è un colpo di Castellini a impensierire la difesa nerazzurra, che salva in qualche modo e devia in angolo.

5′ – Timida occasione per il Catania sull’asse Cianci-Di Carmine. L’ex Taranto, infatti, serve in profondità il 10 dei rossazzurri: si salva l‘Atalanta U23 con Vismara.

1′ – FISCHIO D’INIZIO TRA ATALANTA U23 E CATANIA

Atalanta U23-Catania: le formazioni ufficiali

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Vismara; Bernasconi, Comi, Berto; Palestra (dal 86′ Ghislandi), Panada (dal 86′ Muhamedi), Mendicino, Ceresoli; Capone (C); Diao (dal 46′ De Nipoti), Cissè (dal 67′ Vlahovic). A disposizione: Avogadri, Bertini, Bonfanti, Solcia, Masi, Gyabuaa, Regonesi, Jimenez, Falleni. Allenatore: Francesco Modesto

CATANIA (3-5-2): Furlan; Monaco (dal 72′ Curado), Quaini, Castellini (dal 88′ Rapisarda); Bouah, Zammarini (dal 88′ Kontek), Welbeck, Cicerelli (dal 65′ Tello), Celli; Di Carmine (dal 72′ Costantino), Cianci. A disposizione: Albertoni, Donato, Kontek, Rapisarda, Chiarella, Ndoj, Sturaro, Haveri, Chiricò. Allenatore: Michele Zeoli

ARBITRO: Il sig. Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera

ASSISTENTI: Il sig. Gilberto Ghezza della sezione di Mestre e il sig. Luca Chiavaroli della sezione di Pescara

QUARTO UOMO: Il sig. Domenico Leone della sezione di Barletta

AMMONITI: 21′ Panada (ATA), 31′ Celli (CAT), 53′ Di Carmine (CAT), 59′ Castellini (CAT), 72′ Ceresoli (ATA), 79′ Tello (CAT) e Palestra (ATA)

ESPULSI:

RETI: 84′ Bouah (CAT)

Atalanta U23-Catania: dove vedere la partita in tv o in streaming

L’incontro in programma al Comunale di Caravaggio vale la gara d’andata del primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sul canale 203 di Sky Sport.

Inoltre, Atalanta U23-Catania si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita verrà trasmessa gratuitamente su Sestarete, canale 81 del digitale terrestre.