Catania, vittoria esterna ritrovata e Atalanta U23 sconfitta 1-0

143 giorni dopo il Catania torna a vincere in trasferta all’esordio ai playoff di Serie C. Una rete all’84‘ di Devid Bouah spezza il mal di trasferta che affliggeva da tempo i rossazzurri. Atalanta U23 battuta 1-0 e adesso al ritorno i lombardi per passare al secondo turno della Fase Nazionale dovranno vincere con due gol di scarto sabato 18 maggio al Massimino.

“Zona Bouah”: terzo gol nei minuti finali col Catania per l’ex Roma

Un uomo nel segno del destino rossazzurro. Il marcatore dei minuti finali del Catania è senza ombra di dubbio Devid Eugene Bouah, terzino destro scuola Roma arrivato a settembre dopo un anno di B con la Reggina. Il suo gol a Caravaggio è stato decisivo per la prima vittoria del Catania alla Fase Nazionale dei playoff. Una rete al 84′ in tuffo su un’uscita avventata di Vismara regala una gioia anche a quei 200 tifosi che sono riusciti in extremis ad essere presenti al Comunale di Caravaggio (BG).

Non è la prima volta che Bouah realizza un gol nei minuti finali. Contro la Turris a novembre ha regalato la prima vittoria a Cristiano Lucarelli al 96′ sempre con un gol di testa. Sempre nei minuti finali, all’80’, il giovane terzino ha segnato contro il Giugliano ad aprile nella sfida persa per 3-2 al Massimino.

Vittoria fondamentale del Catania decisa soprattutto dai cambi di Zeoli

Un successo importante, sporco ma bello. Il Catania di Michele Zeoli vince contro l’Atalanta U23 per 1-0 dopo una gara maschia e tanto agonistica. L’allenatore rossazzurro opta per il 3-5-2 con Cicerelli mezzala che spesso riusciva ad alzarsi come trequartista, supportando Di Carmine e Cianci. Ma le mosse decisive di Zeoli arrivano nella ripresa.

Vengono gettati nella mischia al 65′ Tello per Cicerelli e al 72′ Costantino per Di Carmine e sono questi cambi che fanno la differenza. Il centrocampista colombiano riesce a riportare quell’ordine ed equilibrio che si era perso ad inizio secondo tempo e realizza l’assist per la rete di Bouah al 84′. L’ex Monterosi, invece, riesce a fare salire la squadra e aiuta spesso i compagni dietro lottando su ogni pallone.

Catania, “mal di trasferta” curato: ora fari puntati sulla gara di ritorno

Dopo 143 giorni il Catania di Zeoli ritorna a vincere una gara in trasferta. L’1-0 di Caravaggio contro l’Atalanta U23 ha ridato animo, morale e fiducia ad un gruppo spesso sfiduciato in primis dai calciatori stessi. L’ultimo successo esterno, infatti, risaliva al 23 dicembre 2023 con il 4-0 rifilato al Benevento al Vigorito.

Ma adesso testa alla gara di ritorno. La formazione lombarda di Francesco Modesto ha dimostrato anche contro il Catania di essere un avversario non semplice da affrontare. La vivacità e la grinta dei suoi giovani talenti possono ancora essere delle spine nel fianco per i rossazzurri. Però, in virtù del risultato dell’andata, l’Atalanta U23 dovrà vincere al Massimino per 2-0 per passare al secondo turno della Fase Nazionale. Quindi, al Catania potrà bastare anche un k.o. per 1-0 per qualificarsi.