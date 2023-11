Serie C, Audace Cerignola-Catania 1-0: al 59′ la decide Malcore

Seconda sconfitta consecutiva per il Catania di Michele Zeoli. L’Audace Cerignola vince grazie alla rete di Giancarlo Malcore al 59′ servito perfettamente da D’Ausilio su una palla persa da Manuel Sarao. Sesto k.o. totale in campionato per gli etnei.

Catania grintoso nel primo tempo ma cade nel secondo tempo

Un replay visto quasi in tutte le partite in questo inizio di stagione. Il Catania gioca bene nel primo tempo, ottimi i fraseggi e la grinta messa in campo in tutti i 45 minuti di gioco. Nella ripresa il caos regna sovrano. Davvero troppo poco quello creato dai ragazzi di Zeoli per cercare di raddrizzare la partita. L’Audace Cerignola riesce a vincere 1-0 facendo il giusto necessario come una squadra di categoria fa per bene.

Una squadra evanescente che non riesce a reagire alla rete incassata da Malcore al 59′, bravo a sfruttare un bel pallone messo in mezzo da D’Ausilio dopo una palla persa da Sarao. Oltre che un crollo fisico, quello dei rossazzurri sta diventando sempre più un fattore psicologico dal quale deve al più presto uscirne per ottenere dei risultati migliori.

Audace Cerignola-Catania 1-0: tabellino e pagelle

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1): Krapikas 7; Russo 6 (dal 91′ Tentardini s.v.), Martinelli 6,5, Ligi 6; Ruggiero 6, Tascone 6, Coccia 6 (85′ Bianco s.v.); D’Ausilio 6,5, D’Andrea 6,5 (85′ Sosa s.v.); Malcore 7 (dal 91′ Neglia s.v.). A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Vitale, Gonnelli, Ghisolfi, Carnevale, Prati, De Luca. Allenatore: Ivan Tisci 6

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 6, Silvestri 6, Lorenzini 6,5, Castellini 6,5; Zammarini 6 (dal 75′ Deli s.v.), Quaini 6, Rocca 6,5 (dal 68′ Chiarella s.v.); Chiricò 6 (dal 75′ Zanellato s.v.), Sarao 5 (dal 75′ Dubickas s.v.), Bocic 6 (dal 57′ De Luca s.v.). A disposizione: Albertoni, Bouah, Curado, Mazzotta, Maffei. Allenatore: Michele Zeoli 6

ARBITRO: Il sig. Andrea Ancora della sezione di Roma 1

ASSISTENTI: Il sig. Emanuele Renzullo della sezione di Torre del Greco e il sig. Giacomo Bianchi della sezione di Pistoia

QUARTO UOMO: Il sig. Paolo Grieco della sezione di Ascoli Piceno

AMMONITI: 50′ Tascone (AUC); 64′ Silvestri (CAT); 88′ Bianco (AUC), 90+5′ Lorenzini (CAT)

ESPULSI:

RETI: 59′ Malcore (AUC);