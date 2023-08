Serie B, Bari-Palermo 0-0: rosanero fermati sul pari dalla squadra di Mignani

Una delle classiche della Serie B di oggi è sicuramente Bari-Palermo. Non sembra casuale che la prima gara del campionato 2023/24 sia proprio questo match. In un San Nicola sempre stracolmo di tifo e passione il Palermo non riesce a superare il muro della squadra di Mignani, che impone il risultato di 0-0. Rosanero spreconi, soprattutto nella ripresa quando i galletti sono rimasti in 9 per le espulsioni di Maita e Di Cesare.

Al 67′ la squadra di Corini sciupa il match point con Di Mariano su calcio di rigore, con l’esterno palermitano manda in curva. Al 100′ il Palermo segna con Brunori, ma la rete del 9 rosanero non viene convalidata dal VAR. Alla fine è parita ed è un punto che sa di sconfitta per i siciliani, in vantaggio di due uomini per più di mezzora.

Bari-Palermo 0-0: il tabellino

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali (dal 85′ Pucino), Maita; Diaw (dal 15′ Scheindler e dal 85′ Edjouma), Nasti (dal 60′ Ménez), Sibilli (dal 61′ Zuzek). A disposizione: Fratteli, Matino, Faggi, Morachioli, Bellomo, Lops, Perrotta. Allenatore: Michele Mignani

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Ceccaroni, Lucioni, Marconi (dal 69′ Buttaro), Mateju; Vasic (dal 78′ Saric), Stulac (dal 69′ Mancuso), Gomes; Insigne (dal 78′ Valente), Brunori, Di Mariano (dal 78′ Soleri). A disposizione: Desplanches, Nespola, Graves, Segre, Damiani, Nedelcearu. Allenatore: Eugenio Corini

ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli

ASSISTENTI: Eugenio Scarpa della sezione di Collegno e Marco Ricci della sezione di Firenze

VAR: Valerio Marini della sezione di Roma

AVAR: Federico Longo della sezione di Paola

AMMONITI: 24′ Marconi (PAL); 48′ Sibilli (BAR), 48′ Maita (BAR); 50′ Di Cesare (BAR); 64′ Brunori (PAL); 67′ Maiello (BAR); 70′ Benali (BAR); 73′ Vasic (PAL); 76′ Insigne (PAL); 93′ Brenno (BAR)

ESPULSI: 50′ Maita (BAR); 67′ Di Cesare (BAR)

RETI: –