Beach soccer, anche il Catania SSD parteciperà al campionato di Serie A

Per il campionato di Serie A – Poule Scudetto di beach soccer parteciperà anche il Catania SSD. A comunicarlo è la società rossazzurra nei propri canali social e nel sito ufficiale del club. “Questa intesa – commenta il vicepresidente Vincenzo Grella – può rappresentare una buona base per valutare analoghe partnership relative ad altre discipline sportive“. Di seguito il comunicato del Catania.

Catania SSD parteciperà al campionato di Serie A di beach soccer

Il Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato oggi l’ammissione del Catania SSD (già Canalicchio Catania) al Campionato di Serie A – Poule Scudetto.

“Concedendo il nostro stemma, pieno supporto e massima collaborazione per lo sviluppo di un team di beach soccer – spiega il nostro vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella – riconosciamo la qualità e la serietà del progetto che ci è stato illustrato dal general manager Alessandro Di Benedetto e dal suo team, in linea con il concetto di impegno e festa che associamo sempre al pallone e al campo, in erba o sulla sabbia. Questa intesa, inoltre, può rappresentare una buona base per valutare analoghe partnership relative ad altre discipline sportive”.

Alessandro Di Benedetto aggiunge: “La fiducia del board del Catania SSD ci rende felici ed accresce il nostro senso di responsabilità: siamo consapevoli dell’importanza dello stemma che portiamo sul petto e questa dovrà essere fonte di atteggiamenti sempre adeguati ai valori del club. Sul piano sportivo, abbiamo un solo obbligo: dare sempre più del massimo per migliorarci gara dopo gara, provando a rendere i tifosi del Catania orgogliosi di noi”.