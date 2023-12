Serie C, Benevento-Catania 0-4: poker rossazzurro al “Vigorito”!

Il Catania espugna il “Ciro Vigorito” di Benevento per 4-0 ridotto in 9 uomini. Una grande vittoria targata da una doppietta di Cosimo Chiricò al 38′ su rigore e al 69′ e con le prime rete in campionato di Roberto Zammarini al 46′ e Francesco Deli al 79′. Un successo che proietta i ragazzi di Lucarelli a quota 25 punti.

Catania gagliardo e gollifero: battuto il Benevento 4-0

Un super Catania batte il Benevento per 4-0 una grande prestazione. Un successo che serviva per la classifica dopo due sconfitte contro Messina e Sorrento. La gara si sblocca al 38′ dopo il doppio giallo e il conseguente cartellino rosso a Karic, il sig. Cavaliere di Paola concede il rigore per la squadra di Lucarelli. Dal discetto Cosimo Chiricò è implacabile e porta avanti i rossazzurri.

Nella ripresa il copione non cambia. Al 46′ raddoppia Zammarini su imbucata perfetta di Chiricò e al 69′ l’ex Crotone realizza la doppietta che vale il 3-0 del Catania. Il Benevento rimane in 9 al 60′ a causa di un doppio giallo a Talia e i rossazzurri al 79′ calano il poker. Percussione dalla sinistra di Maffei e inserimento di Francesco Deli che sigla la rete del definitivo 4-0. Una vittoria che vale oro, il Catania espugna il Vigorito.

Benevento-Catania 0-4: il tabellino

BENEVENTO (3-5-2): Paleari, El Kaouakibi, Capellini, Rillo (dal 57′ Viscardi); Improta (dal 68′ , Karic, Talia, Pinato (dal 62′ Agazzi), Masciangelo; Marotta (dal 62′ Alfieri), Ferrante (dal 57′ Sorrentino). A disposizione: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Ciano, Carfora, Masella, Bolsius. Allenatore: Matteo Andreoletti

CATANIA (4-2-3-1): Bethers; Curado, Quaini, Lorenzini, Castellini; Zammarini, Zanellato; Chiricò, Rocca (dal 62′ Deli), Chiarella; Dubickas. A disposizione: Livieri, Rapisarda, Maffei, De Luca, Marsura, Popovic. Allenatore: Cristiano Lucarelli

ARBITRO: Il sig. Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola

ASSISTENTI: Il sig. Andrea Cravotta della sezione di Città di Castello e il sig. Francesco Romano della sezione di Isernia

QUARTO UOMO: Il sig. Andrea Recupero della sezione di Lecce

AMMONITI: 34′ Karic (BEN), 48′ Talia (BEN), 65′ Improta (BEN)

ESPULSI: 36′ Karic (BEN), 60′ Talia (BEN)

RETI: 38′ rig. e 69′ Chiricò (CAT), 46′ Zammarini (CAT), 79′ Deli (CAT)