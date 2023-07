Amichevoli: Bologna-Palermo 2-2, Valente e Soleri rimontano i gol di Barrow e Raimondo

Il Palermo di Eugenio Corini prosegue nella preparazione pre-campionato. La più importante serie di test amichevoli della squadra rosanero è contro il Bologna di Thiago Motta. L’incontro è terminato 2-1 per i felsinei, che segnano con Barrow e Raimondo. Palermo che la riapre al 67′ con il subentrato Samuele Damiani e al 90′ Edoardo Soleri in rovesciata pareggia una partita che sembrava ormai persa. Un 2-2 che premia i rosanero sotto prima per 2-0 e capaci di rimontare una gara contro una formazione di Serie A.

Bologna-Palermo 2-2: il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski (dal 45′ Ravaglia); De Silvestri (dal 45′ Posch), Bonifazi (dal 81′ Rosetti), Lucumi (dal 45′ Beukema), Corazza (dal 45′ Sosa); Schouten (dal 45′ Aebischer), Dominguez (dal 45′ Pyyhtia); Mazia (dal 61′ Ebone), Ferguson (dal 45′ Moro), Barrow (dal 61′ Lykogiannis); Arnautovic (dal 61′ Raimondo). A disposizione: Bagnolini, Amey. Allenatore: Thiago Motta

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju (dal 45′ Graves), Lucioni (dal 45′ Nedelcearu), Marconi, Aurelio (dal 45′ Ceccaroni); Broh (dal 45′ Segre), Gomes (dal 45′ Stulac), Vasic (dal 45′ Saric); Insigne (dal 60′ Damiani e dal 81′ Corona), Brunori (dal 60′ Soleri), Valente (dal 45′ Mancuso). A disposizione: Desplanches, Nespola. Allenatore: Eugenio Corini

ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Rovereto

ASSISTENTI: Mauro Vivenzi della sezione di Brescia e Francesco Luciani della sezione di Roma 1

QUARTO UOMO: Paride Tremolada della sezione di Monza

AMMONITI:

ESPULSI:

GOL: 5′ Barrow (BOL); 63′ Raimondo (BOL); 67′ Damiani (PAL)