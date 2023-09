Alla scoperta di Devid Bouah: dalla Roma al possibile approdo a Catania

Il Catania di Luca Tabbiani sta perfezionando un altro colpo in entrata in vista di questa stagione di Lega Pro. Infatti, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, sarebbe in arrivo l’ex Roma e Reggina Devid Eugene Bouah. Terzino destro classe 2001 è attualmente svincolato, quindi libero di accasarsi in qualunque momento in tutte le società.

Bouah, tra Roma, Cosenza, Teramo e Reggina: la sua storia

L’ultimo colpo in casa Catania sarebbe Devid Eugene Bouah. Terzino destro, classe 2001, attualmente svincolato dopo il fallimento della Reggina. Ma andiamo a scoprire chi è il profilo individuato da Grella e Laneri. Nato a Roma e di origine ivoriana, Devid inizia a giocare a calcio fin da piccolo e muove i suoi primi passi nella Roma.

Nel 2016/17 inizia con l’under 17 e fa il suo esordio contro il Palermo il 4 settembre. Nella stagione successiva passa alla formazione Primavera allenata da Alberto De Rossi dove cresce e diventa uno dei perni del 4-3-3 di marca giallorossa. Le sue prestazioni convincono Eusebio Di Francesco a convocarlo per il match di Serie A contro il Benevento, ma alla fine il ragazzo resta in panchina.

Alla Roma, quindi, Bouah trova poco spazio e nel settembre 2020 passa in prestito al Cosenza in Serie B. In Calabria gioca 11 partite e l’anno successivo viene ceduto (sempre in prestito) al Teramo. In Serie C scende in campo 19 volte, mettendo a segno anche un assist nonostante qualche stop per infortunio. La scorsa stagione è arrivata l’occasione della Reggina in B. In amaranto, con la guida di Filippo Inzaghi, Devid gioca 9 partite, segnando anche il suo primo e unico gol tra i professionisti nel match del Granillo contro il Brescia perso 1-2.

Un nuovo capitolo per Bouah: il Catania di Tabbiani

Il Catania di Luca Tabbiani si sta preparando per il match interno contro il Picerno, in programma domenica 17 settembre alle ore 20.45 al Massimino. Il rinvio di Brindisi ha dato modo alla dirigenza rossazzura di riflettere se andare sul mercato per sostituire Francesco Rapisarda, stoppato da un infortunio.

Infatti, nei giorni scorsi sono circolati i nomi di Aleandro Rosi e Luca Calapai, entrambi nel mirino di Antonello Laneri poiché svincolati. Alla fine la scelta sarebbe ricaduta sul giovane Devid Bouah, pronto per questa avventura in rossazzurro in Serie C.