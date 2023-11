Serie C, Brindisi-Catania 0-2: tre punti d’oro, la decidono Sarao e Bocic

Il Catania di Luca Tabbiani torna finalmente alla vittoria dopo il pari di Monterosi e la sconfitta in casa contro l’Avellino. Al “Fanuzzi” battuto il Brindisi di Ciro Danucci per 2-0 con le reti di Sarao al 71′ e Bocic al 75′. Tre punti d’oro che rilanciano in classifica i rossazzurri, tornati ad occupare il decimo posto in zona playoff.

Una boccata d’ossigeno a tinte rossazzurre: il Catania batte il Brindisi e torna a vincere

Una vittoria che serviva per classifica, risultati e ambiente. Il Catania supera per 2-0 al “Fanuzzi” di Brindisi la squadra biancazzurra. A decidere l’incontro le due marcature di Manuel Sarao al 71′ che su colpo di testa dopo l’assist di Chiricò sblocca la gara. Al 75′ la topica la combina il portiere brindisino Albertazzi, che perde palla dopo un contrasto con lo stesso Sarao che serve di tacco Milos Bocic ed è 2-0.

Tre punti d’oro che rilanciano il Catania in classifica a quota 15. Decimo posto che vuol dire piazzamento playoff. Ancora è troppo poco per questa squadra? Sì. I punti totali dovrebbero essere molti di più ma questa vittoria può essere un segnale di ripresa. Tabbiani resta fino a domenica dove i rossazzurri saranno impegnati in un altro importante banco di prova, ovvero Potenza.

Brindisi-Catania 0-2: tabellino e pagelle

BRINDISI (3-5-2): Albertazzi 4,5; Gorzelewski 5,5 (dal 78′ Mazia s.v.), Bizzotto 6, Cappelletti 5,5; Valenti 6, Cancelli 6, Petrucci 6,5, Monti 6, Lombardi 6 (dal 65′ Vona 5,5); Bunino 6,5 (dal 65′ Fall 5,5), Galano 6,5. A disposizione: Auro, Saio, Ceesay, Bellucci, Moretti, De Angelis, Golfo, De Feo, Costa, Ganz. Allenatore: Ciro Danucci 6,5

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Bouah 6,5, Silvestri 6, Lorenzini 6,5, Castellini 5,5 (dal 46′ Mazzotta 6); Rocca 6, Quaini 6, Zammarini 6,5; Chiricò 6,5 (dal 78′ Chiarella s.v.), Sarao 7, Marsura 5,5 (dal 46′ Bocic 6). A disposizione: Albertoni, Toscano, Maffei, Curado, Ladinetti, Zanellato, De Luca, Dubickas. Allenatore: Luca Tabbiani 5

ARBITRO: Il sig. Matteo Ubaldi della sezione di Roma 1

ASSISTENTI: Il sig. Gilberto Laghezza della sezione di Mestre e il sig. Alessandro Rastelli della sezione di Ostia Lido

QUARTO UOMO: Il sig. Simone Palmieri della sezione di Avellino

AMMONITI: 27′ Castellini (CAT), 39′ Silvestri (CAT), 50′ Zammarini (CAT), 54′ Bocic (CAT), 60′ Gorzelewski (BRI)

ESPULSI:

RETI: 70′ Sarao (CAT)