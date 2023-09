Serie C, rinviato il match tra Brindisi e Catania: si attende il comunicato ufficiale

Adesso sembra quasi ufficiale. Dopo l’incendio che ha colpito negli scorsi giorni lo stadio “Erasmo Iavocone” di Taranto, la Lega Pro avrebbe deciso di rinviare il match valido per la seconda giornata di Serie C Now tra Brindisi e Catania. La gara doveva disputarsi proprio allo Iavocone domenica alle ore 20.45. Ma le fiamme hanno danneggiato gravemente l’impianto ed è stato dichiarato inagibile. Secondo il noto giornalista Fabrizio Caianiello la partita sarà giocata tra l’11 e il 18 ottobre.

Rinviato il match tra Brindisi e Catania. La partita valida per la seconda giornata di campionato del girone C di Serie C era in programma domenica alle ore 20.45. Il motivo è legato alle condizioni dello stadio Erasmo Iavocone, casa per le prime gare di campionato del neopromosso Brindisi (LEGGI QUI).

Il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, inoltre, nella mattina di oggi ha chiuso temporaneamente lo stadio Iavocone, rendendo sempre più probabile il rinvio del match. Partita che, però, il Brindisi ha voluto provare a far disputare regolarmente. Infatti, si è valutata seriamente l’opzione di giocare anche in altre sedi in Puglia e in Basilicata ma non c’è stato nulla da fare. Probabilmente il recupero del match si disputerà allo stadio “Franco Fanuzzi”, proprio nel capoluogo brindisino. Adesso si attende il comunicato ufficiale della Lega Pro, ma il match tra i padroni di casa e il Catania è destinato al rinvio.