Serie C, stadio “Iavocone” di Taranto in fiamme: a rischio Brindisi Catania

Il match valido per la seconda giornata del girone C di Serie C Now Brindisi Catania è a rischio rinvio. Il motivo è legato all’impianto in cui in teoria si dovrebbe disputare la gara: l’Erasmo Iavocone di Taranto. Infatti, il settore ospiti dello stadio domenica sera ha preso a fuoco ed è attualmente sotto sequestro. L’intero Iavocone è stato giudicato attualmente inagibile. Quindi con molta probabilità o la partita di domenica sera, in programma alle ore 20.45, fra Brindisi e Catania verrà rinviata o disputata in un altro campo.

Incendio allo stadio Iavocone di Taranto: l’accaduto

Lo Stadio Erasmo Iavocone domenica scorsa ha ospitato il match tra il Taranto e il Foggia, uno dei derby pugliesi più sentiti. Al termine del match, terminato 2-0 in favore dei padroni di casa, è divampato un incendio nel settore ospiti dove era locati i tifosi rossoneri. Questo ha provocato il guasto elettrico dell’intero impianto, causando l’evacuazione dei presenti all’interno della struttura.

Credits: SkySport

Oltre al danno, la beffa. Stamattina è divampato un nuovo incendio sempre dal settore ospiti dello Iavocone, peggiorando una situazione già parsa grave. La perizia dei Vigili del Fuoco ha giudicato inagibile l’intero stadio, oltre che sequestrato il settore dove è avvenuto l’incendio.

Brindisi Catania a rischio rinvio?

Adesso il problema maggiore legato all’incendio dello stadio Erasmo Iavocone sono le gare del girone C di Serie C. Perché questo evento non ha danneggiato solo il Taranto, che utilizzava l’impianto anche per allenarsi, ma anche il Brindisi. Infatti, le prime gare interne della formazione biancazzurra vengono disputate allo Iavocone per via dei lavori legati al Franco Fanuzzi (che potrebbe già essere disponibile dal mese di ottobre).

Adesso le strade percorribili sono due: o il rinvio o il match disputato in un altro campo. La prima soluzione sembra la più quotata. Al momento non ci sono comunicazione ufficiali e le due dirigenze attendono il responso. La certezza è che il match tra Brindisi e Catania domenica alle 20.45 è a forte rischio rinvio.