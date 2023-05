Catania, testa al Brindisi dopo la sconfitta contro il Sorrento

Una sconfitta inattesa e deludente quella del Catania di Giovanni Ferraro domenica scorsa contro il Sorrento. La prima gara di Poule Scudetto Serie D è andata al Sorrento per 2-0 tra mille polemiche per il primo gol viziato da un fallo di mano. Domani alle ore 16.00 l’avversario di giornata sarà il Brindisi di Ciro Danucci, vincitore dello spareggio contro la Cavese per 3-1.

Catania, a Brindisi per dimenticare il Sorrento

Una partita senza dubbio da dimenticare per il Catania, sconfitto al “Massimino” per 2-0 dal Sorrento di Maiuri. Sicuramente una prestazione non “da Catania” per quello intravisto in questa stagione di Serie D e questa sconfitta sicuramente ha un peso non indifferente per proseguire il cammino nella Poule Scudetto. Infatti, la squadra rossazzurra è costretta a vincere contro il Brindisi al “Fanuzzi” per sperare di qualificarsi in semifinale.

Ci sono due possibilità di qualificazione per la squadra di Giovanni Ferraro. Ancora il Catania può arrivare primo nel girone 3 di Poule Scudetto in caso di arrivo a pari punti con Brindisi e Sorrento (in quel caso bisogna vedere se i biancoazzurri di Danucci riescono a vincere in Campania domenica). Nel secondo caso i rossazzurri possono qualificarsi come miglior seconda dei tre gironi, sempre in base ai punti totali e alla differenza reti. In Puglia quindi la vittoria per il Catania sarà fondamentale, nonostante le importanti assenze di Lorenzini (squalificato per 4 turni), Somma, Sarno e Chiarella.

Alla scoperta del Brindisi di Danucci, il prossimo avversario del Catania

Prossimo avversario del Catania è il Brindisi di Ciro Danucci, vincitore del girone H di Serie D. La squadra pugliese ha terminato il suo campionato con 69 punti in 34 partite a pari punti con la Cavese. Infatti, i biancazzurri hanno dovuto disputare lo spareggio promozione la scorsa domenica a Vibo Valentia per determinare la vincente del girone. Il Brindisi alla fine si è imposto per 3-1 di D’Anna, Opola e Felleca.

Un successo atteso da 33 anni questa promozione in Lega Pro, festeggiato da tutta la città nella notte tra domenica e lunedì quando la squadra è rientrata a Brindisi. Una vittoria per una comunità intera che a livello sportivo si preparerà ad affrontare un avvincente campionato di Serie C nel girone C. Mercoledì alle ore 16.00 i biancazzurri festeggeranno al “Fanuzzi” contro il Catania la promozione in C.