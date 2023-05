Poule Scudetto, Brindisi-Catania 1-2: una vittoria sofferta arrivata al 91′

E’ arrivata un’altra vittoria esterna per il Catania, questa volta a Brindisi, che al Fanuzzi vince 2-1 dopo novantatre minuti di battaglia. I pugliesi di Danucci hanno sciupato parecchie occasioni da gol nel corso della gara, annullate anche da una prestazione superlativa di Klavs Bethers. I biancazzurri hanno sbloccato la gara solo al 69′ e con la squadra di Ferraro che ha pareggiato al 76′ con la prima rete stagionale di Gianluca Litteri. Al 91′ a segnare il gol decisivo è Marco Palermo.

La prima gioia di Litteri e Bethers superlativo: il Catania espugna Brindisi

Forse finisce qui il cammino del Catania nella Poule Scudetto. I rossazzurri vincono 2-1 a Brindisi ma il 2-0 subito in casa contro il Sorrento ora pesa come un macigno. Nonostante tutto però dalla gara del Fanuzzi possiamo rilevare solo note positive. Intanto, la super prestazione di Klavs Bethers con almeno 5-6 parate decisive ai fini del risultato. Il portiere lettone classe 2003 non ha preso solo il bel tiro di Francesco Felleca, che al 69′ ha portato in vantaggio il Brindisi. Dopo la rete subita il Catania però ha una reazione e al 76′ pareggia il subentrato Gianluca Litteri. Per l’attaccante catanese si tratta del primo gol in assoluto con la maglia rossazzurra e che ha cambiato gli equilibri del match. Al primo minuto di recupero Marco Palermo, servito da Vitale segna il gol vittoria per la squadra di Giovanni Ferraro. Una vittoria che potrebbe non bastare per la prosecuzione della Poule Scudetto.

Brindisi-Catania 1-2: tabellino e pagelle

BRINDISI (4-3-2-1): Vismara 6,5; Rossi 6, Baldan 5,5, Valenti 5,5, Di Modugno 6; Ceesay 6 (dal 28′ Cancelli 6), Maltese 6 (dal 82′ De Rosa s.v.), Malaccari 6 (dal 65′ Dammacco 6); Opoola 6,5, D’Anna 6,5; Felleca 6,5 (dal 77′ Palumbo s.v.). A disposizione: Di Fusco, Esposito, Sirri, Mancarella, Stauciuc. Allenatore: Ciro Danucci 6,5

CATANIA (4-3-3): Bethers 7,5; Rapisarda 6, Castellini 6, Rizzo 6,5, Boccia 5,5 (dal 45′ Pedicone 6); Palermo 7, Lodi 6 (dal 67′ Litteri 7), Vitale 6,5; De Respinis 5,5 (dal 45′ And. Russotto 6), Sarao 6,5, De Luca 5,5 (dal 59′ Giovinco 6). A disposizione: Groaz, Di Grazia, Al. Russotto, Baldassar, Forchignone. Allenatore: Giovanni Ferraro 6,5

ARBITRO: Alessio Marra della sezione di Mantova

ASSISTENTI: Simone Mino della sezione di La Spezia e Niccolò Pasquini della sezione di Genova

AMMONITI:

ESPULSI:

GOL: 69′ Felleca; 76′ Litteri; 91′ Palermo

Credits foto: Andrea Baldassarre e SerieD24.com