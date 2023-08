Coppa Italia, Cagliari-Palermo: dove vedere la partita in tv e streaming gratis

Il Palermo è pronto per scendere in campo in questo primo impegno stagionale. Sabato alle ore 21.15 all’Unipol Domus i rosanero affronteranno il Cagliari di Claudio Ranieri, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Chi vincerà questo “derby delle isole” affronterà la vincente di Udinese-Catanzaro ai sedicesimi. Ma dove si può vedere in tv Cagliari-Palermo?

Cagliari-Palermo: dove si vede in tv o streaming gratis?

Sarà un sabato sera di fuoco all’Unipol Domus in vista della sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Cagliari e Palermo. La partita è valevole per i trentaduesimi di finale della competizione e il fischio d’inizio è previsto per le 21.15.

La partita sarà visibile in chiaro e gratuitamente su Italia Uno, poiché il gruppo Mediaset ha l’esclusiva per tutte le partite di Coppa Italia per la stagione 2023/24. Inoltre, il match si potrà vedere anche via streaming tramite la piattaforma Infinity.

Gara : Cagliari-Palermo

: Cagliari-Palermo Competizione : Coppa Italia Frecciarossa

: Coppa Italia Frecciarossa Data : sabato 12 agosto 2023

: sabato 12 agosto 2023 Orario: 21.15

Dove sarà visibile in tv: Italia Uno (Canale 6 del digitale terrestre)

Streaming: Infinity

Credit: Gianlucadimarzio.com

Cagliari-Palermo: le probabili formazioni

Prima uscita stagionale per Cagliari e Palermo ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. La vincitrice di questo match affronterà ai sedicesimi di finale la vincente tra Udinese e Catanzaro. In tal caso la vincitrice dei sedicesimi accederà agli ottavi di finale dove affronterà il Milan di Stefano Pioli a San Siro.

Per quanto concerne le probabili formazioni l’allenatore dei sardi Claudio Ranieri deve ancora sciogliere il dubbio per la porta se schierare Scuffet o Radunovic (con il secondo in vantaggio). Jankto con molta probabilità partirà dalla panchina e non verrà rischiato. Corini invece dovrà fare a meno di Aurelio, stoppato da un infortunio. Ma ecco le probabili formazioni di Cagliari e Palermo:

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nández, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Buttaro, Lucioni, Nedelcearu, Ceccaroni; Gomes, Stulac, Vasic; Insigne, Brunori, Damiani. Allenatore: Eugenio Corini

ARBITRO: Il signor Marinelli della sezione di Tivoli.