Coppa Italia, Cagliari-Palermo 2-1: rosanero beffati al 123′

Nulla da fare. Il Palermo di Eugenio Corini viene eliminato dalla Coppa Italia Frecciarossa perdendo 2-1 contro il Cagliari di Claudio Ranieri. La squadra rosanero, però, all’Unipol Domus non ha per nulla sfigurato. Anzi, la formazione siciliana ha spesso messo in difficoltà i sardi e hanno portato la sfida ben oltre i tempi regolamentari. Solo dopo 100 minuti il muro del Palermo crolla con il gol di Dossena. Al 121′ la pareggia Edoardo Soleri e i rigori sembrano la conclusione più naturale al match. Ma al 123′ il Cagliari dimostra di avere ben 7 vite: Di Pardo segna il gol del definitivo 2-1 che vale il passaggio del turno ai sedicesimi di finale.

Cagliari-Palermo 2-1: il tabellino

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Zappa (dal 121′ Goldaniga), Dossena, Obert, Augello; Sulemana, Nandez (dal 58′ Deiola), Azzi (dal 58′ Zito Luvumbo); Oristanio (dal 85′ Di Pardo), Makoumbu (dal 85′ Viola); Pavoletti (dal 85′ Shomurodov). A disposizione: Aresti, Scuffet, Altare, Jankto, Lella, Capradossi, Kourfalidis. Allenatore: Claudio Ranieri

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Gomes (dal 90′ Damiani), Stulac (dal 64′ Saric), Vasic (dal 75′ Segre); Insigne (dal 70′ Mancuso), Brunori (dal 103′ Soleri), Di Mariano (dal 70′ Valente). A disposizione: Desplanches, Nespola, Graves, Nedelceauru, Buttaro. Allenatore: Eugenio Corini

ARBITRO: Sig. Livio Marinelli della sezione Tivoli

ASSISTENTI: Sig. Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria e il sig. Ivan Catallo della sezione di Frosinone

VAR: Sig. Luigi Nasca della sezione di Bari

AVAR: Sig. Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore

AMMONITI: 11′ Gomes (PAL); 32′ Oristanio (CAG); 73′ Vasic (PAL); 89′ Dossena (CAG)

ESPLUSIONI: –

GOL: 100′ Dossena; 121′ Soleri; 123′ Di Pardo