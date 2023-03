Serie D, Canicattì-Catania si giocherà al “Tomaselli” di Caltanissetta

Domenica 19 marzo potrebbe essere il giorno del ritorno del Catania in Lega Pro. Infatti, la squadra di Ferraro domenica affronta il Canicattì, valevole per la ventottesima giornata di Serie D girone I. Per l’occasione i padroni di casa hanno chiesto alla LND Sicilia di disputare la gara al “Marco Tomaselli” di Caltanisetta.

Canicattì-Catania si gioca al “Marco Tomaselli” di Caltanissetta

Adesso è ufficiale. Canicattì-Catania verrà disputata al “Marco Tomaselli” di Caltanisetta, in programma per domenica 19 marzo 2023 alle ore 14.30. Al momento sono poco meno di 5.000 i posti a sedere, nonostante una capienza di 13.000 spettatori. Per la vendita dei biglietti bisognerà aspettare mercoledì 15, visto che proprio in quella data la Questura di Caltanissetta ha convocato un tavolo tecnico in vista dell’evento per le questioni di sicurezza. In base a questa riunione verrà anche deciso quanti biglietti verranno messi a disposizione sia per i tifosi di Canicattì e Catania.

La gara sarà molto importante per i rossazzurri. In caso di vittoria, infatti, il Catania sarebbe aritmeticamente promosso in Serie C. L’esito dipenderà anche dalla gara del Locri, poiché in caso di sconfitta/pareggio dei calabresi agli etnei potrebbe anche bastare il pari. L’attesa per domenica 19 è trepidante e la città è pronta a festeggiare questa grande vittoria.

Il comunicato ufficiale della società rossazzurra

Di seguito ecco il comunicato del Catania SSD in vista della trasferta di Canicattì: “Ie Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti comunica che la gara Canicattì-Catania, in programma domenica 19 marzo alle ore 14.30 e valevole per la ventottesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23, sarà disputata presso lo stadio comunale “Tomaselli” di Caltanissetta (contrada Pian del Lago).”