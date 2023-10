Serie C, Casertana-Catania 0-4: prima grande vittoria dei ragazzi di Tabbiani

Il Catania trova la prima vittoria stagionale lontano dal Massimino. Battuta la Casertana al “Pinto” per 4-0 con una doppietta di Chiricò e Di Carmine. Per il numero 32 primi due gol con la maglia rossazzurra, di cui uno da centrocampo al 7′. Per Tabbiani è un successo che vale molto in termini di morale e classifica.

Chiricò da paura e Di Carmine ancora a segno: il Catania strapazza la Casertana

Finalmente una grande risposta da Catania. I rossazzurri si impongono al “Pinto” per 4-0 contro la Casertana di Cangelosi. E subito al 7′ apre la partita un gesto d’autore: Cosimo Chiricò da centrocampo calcia in porta e sorprende Venturi. Un gol che ricorda le prodezze realizzate con questa maglia di Ciccio Lodi e soprattutto Giuseppe Mascara. Al 25′ i rossazzurri trovano il raddoppio con Di Carmine, che a porta vuota respinge una conclusione di Zammarini parata dal portiere rossoblù.

Nella ripresa è ancora Di Carmine a siglare la terza rete rossazzurra con ancora Zammarini che serve l’ex Perugia che sigla la quarta marcatura col Catania. La squadra di Tabbiani al 55′ chiude definitivamente la partita con ancora Chiricò, che con un tiro a giro chiude l’incontr sul 4-0. Una vittoria che serviva all’allenatore rossazzurro, al gruppo e a tutto l’ambiente Catania. Unica nota negativa l’espulsione ingenua di Bocic al 77′ per un fallo di reazione. Adesso testa al Messina in Coppa Italia Serie C mercoledì alle 20.45 al Massimino.

Casertana-Catania 0-4: tabellino e pagelle

CASERTANA (4-3-3): Venturi 4,5; Calapai 5 (dal 45′ Paglino 5,5), Celiento 5, Soprano 5, Fabbri 5 (dal 26′ Anastasio 6); Toscano 5,5 (dal 45′ Damian 5), Carretta 5 (dal 45′ Tavernelli 6), Proietti 5,5; Casoli 6, Montalto 5,5 (dal 55′ Taurino 6), Curcio 5,5. A disposizione: Marfella, Trematerra, Matese, Sciacca, Cadili. Allenatore: Vincenzo Cangelosi 5

CATANIA (4-3-3): Bethers 6,5; Castellini 7 (dal 46′ Bouah 6), Silvestri 6, Curado 6, Mazzotta 6,5 (dal 76′ Maffei s.v.); Zammarini 7, Quaini 7,5 (dal 63′ Ladinetti 6), Rocca 7 (dal 63′ Deli 6), Chiricò 8 (dal 63′ Marsura 6), Di Carmine 8, Bocic 6,5. A disposizione: Albertoni, Torrisi, Lorenzini, Maffei, De Luca, Sarao. Allenatore: Luca Tabbiani 7

ARBITRO: Il sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena

ASSISTENTI: Il sig. Markiyan Voytyuk della sezione di Ancona e il sig. Federico Fratello della sezione di Latina

QUARTO UOMO: Il sig. Antonio Sfera della sezione di Barletta

AMMONITI: 24′ Soprano (CAS), 42′ Carretta (CAS), 72′ Ladinetti (CAT)

ESPULSI: 77′ Bocic (CAT)

RETI: 7′ e 55′ Chiricò (CAT), 25′ e 46′ Di Carmine (CAT)