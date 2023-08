Catania, già superata quota 10.000 abbonamenti e curva nord esaurita

Il Massimino anche per la stagione 2023/24 sarà un bolgia. Diciamo che non c’erano dubbi su ciò, ma la cifra degli abbonati in meno 48 ore è assolutamente Serie A. 10.020 abbonamenti sottoscritti e la curva nord è già sold-out. Ancora una volta i tifosi del Catania dimostrano un grande senso di appartenenza e orgoglio verso i colori rossazzurri.

“Clamoroso al Cibali”. Anzi no. Di clamoroso forse (visti anche i numeri della scorsa stagione) c’è davvero poco. Perché i 10.020 abbonamenti sottoscritti ai botteghini e ai punti rivendita autorizzati non sembrano affatto una novità visto il grande amore e sostegno dei tifosi rossazzurri verso il Catania di Luca Tabbiani. Anche da altre tifoserie amiche e rivali sono arrivati complimenti e applausi. La notizia ha già fatto il giro nelle migliori testate nazionali, rimasti a bocca aperta per l’incredibile risultato ottenuto dal club di Pelligra.

Inoltre, c’è già un settore dello stadio già esaurito. La curva nord già nel pomeriggio di ieri è andata sold-out. La bolgia e il calore del Massimino accompagneranno, quindi, per tutte le gara casalinghe Chiricò e compagni, pronti per questo difficilissimo campionato di Serie C. Giorno 1 è atteso il Crotone di Zauli e al Cibali si sta preparando a festa per accogliere la squadra.

Catania, mercato: fatta per Dubickas e trattativa in corso per Mastinu

Ultimi giorni di calciomercato in casa Catania. Il DS Laneri e il Vicepresidente Grella sono al lavoro per limare una squadra che man mano si sta completando in ogni reparto del campo. Secondo Lacasadic.com è fatta per Edgaras Dubickas. L’attaccante lituano arriverebbe dal Pisa dopo le varie esperienze in passato con Lecce, Piacenza e Pordenone.

Invece, si sta lavorando ancora per portare Giuseppe Mastinu in rossazzurro. La concorrenza per il centrocampista sardo è molta, ma il Catania è una delle pretendenti principali. Nelle ultime ore la Torres ha fatto un’offerta molto importante (essendo anche la squadra della sua città) ma ancora è tutto in fase di definizione.