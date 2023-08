Catania, terminata la seconda settimana di ritiro: domani i calendari

Il Catania è al lavoro in vista della nuova stagione di Serie C 2023/2024. La squadra rossazzurra è già giunta alla seconda settimana di ritiro al “Lagona” di Zafferana Etnea (CT) e proprio ieri ha svolto la prima uscita amichevole contro il Misterbianco, incontro terminato 7-0. Domani alle ore 15.00 il club siciliano saprà il calendario del prossimo torneo di C.

Catania, seconda settimana di lavoro a Zafferana

Sudore, impegno e sacrificio. Il Catania di Luca Tabbiani è già giunto alla seconda settimana di preparazione in vista dell’imminente campionato di Serie C. La squadra ha svolto ben 24 allenamenti dal 23 luglio a oggi con esercitazioni legate a tattiche di fase offensiva e difensiva. Non sono mancate le sfide in “famiglia” e ieri prima uscita stagionale al “Lagona” contro il Misterbianco con l’incontro che è terminato 7-0. Al momento Tabbiani può vantare di tutti i nuovi arrivi oltre che ai confermati della scorsa stagione e alcuni aggregati come Maffei, Popovic e Di Grazia. Di seguito la rosa rossazzurra presente nel ritiro precampionato secondo quanto riporta la nota stampa del Catania F.C.:

– Livieri

– Bethers

– Torrisi (Under 19)

– Castellini

– Maffei (aggregato)

– Mazzotta

– Lorenzini

– Pappalardo (Under 19)

– Rapisarda

– Somma

– Di Grazia (aggregato)

– Ladinetti

– Palermo

– Rizzo

– Rocca

– Zammarini

– Bocic

– Chiarella

– Chiricò

– De Luca

– Giovinco

– Popovic (aggregato)

– Privitera (Under 19)

– Sarao

Invece, nella giornata di domani saranno stilati i calendari del girone C di Serie C. Alle ore 15.00 il Catania saprà la prima squadra che affronterà in questo campionato 2023/2024, che prenderà il via il prossimo 3 settembre. In chiave mercato il Vicepresidente Vincenzo Grella ha dichiarato in sede di conferenza stampa qualche giorno fa che mancano ancora 2-3 pedine per completare la rosa.

Per l’attacco si fa sempre più insistente la voce che porta a Samuel Di Carmine, svincolato dopo l’ultima esperienza in Serie B al Perugia. Sempre viva la pista per Alessandro Quaini del Fiorenzuola e nessuna novità per quanto riguarda il possibile arrivo di Matteo Pinato, su cui c’è anche la Spal di Domenico Di Carlo. Ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Alessandro Livieri in prestito con diritto di riscatto dal Pisa.