Serie C, Catania-Avellino 0-2: sconfitta e fischi per i rossazzurri

Il Catania di Luca Tabbiani viene sconfitto in casa contro l’Avellino per 2-0. Le reti al 9′ di Michele Marconi e al 70′ di Gabriele Gori che la chiude nel finale. Contestati l’allenatore, il Presidente Pelligra e il Vicepresidente Grella, presenti per l’occasione per assistere all’incontro.

Disastro rossazzurro: il Catania perde anche contro l’Avellino

Cronaca di un disastro quasi annunciato. Il Catania esce sconfitto dal “Massimino” per 2-0 contro l’Avellino di Michele Pazienza. Una partita totalmente sottotono dei ragazzi di Luca Tabbiani, contestati per quasi tutti i 90 minuti dai 17.225 del Massimino. Presenti per l’occasione anche il presidente Ross Pelligra e tutta la dirigenza in seno che hanno assistito alla gara.

Al 9′ la sblocca Michele Marconi su una perfetta punizione, dopo un fallo di Quaini. Poi il Catania ha un sussulto d’orgoglio al 26′ quando Sannipoli commette un fallo sciocco su Bocic e l’arbitro concede il rigore. Chiricò dagli 11 metri però si fa parare il penalty da Ghidotti. Al 70′ ci pensa Gabriele Gori a chiudere l’incontro, esultando sotto la curva. “Pelligra fatti sentire” intonano i supporters etnei, cronache di un disastro tutto a tinte rossazzurre.

Catania-Avellino 0-2: tabellino e pagelle

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 5,5, Quaini 5,5, Curado 5, Mazzotta 5 (dal 68′ Castellini s.v.); Zammarini 5,5, Ladinetti 4,5, Rocca 5; Chiricò 5,5, Dubickas 5, Bocic 5,5. A disposizione: Albertoni, Bouah, Silvestri, Lorenzini, Maffei, Chiarella, Sarao, De Luca. Allenatore: Luca Tabbiani 4,5

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti 6,5; Cancellotti 6, Benedetti s.v. (dal 18′ Palmiero 6), Mulè 6,5; Ricciardi 6, Lores Varela 6,5, Pezzella 6,5, Armellino 6,5, Sannipoli 5,5 (dal 61′ Falbo s.v.); Sgarbi 6, Marconi 7 (dal 61′ Gori s.v.). A disposizione: Pane, Pizzella, D’Angelo, Casarini, Dall’Oglio, Tozaj. Allenatore: Michele Pazienza 7

ARBITRO: Il sig. Emanuele Fascaro della sezione di Firenze

ASSISTENTI: Il sig. Marco Porcheddu della sezione di Oristano e il sig. Luca Landoni della sezione di Milano

QUARTO UOMO: Il sig. Davide Cerea della sezione di Bergamo

AMMONITI: 26′ Sannipoli (AVE), 33′ Bocic (CAT), 49′ Quaini (CAT), 51′ Curado (CAT), 57′ Armellino (AVE), 59′ Ladinetti (CAT), 73′ Sarao (CAT)

ESPULSIONI:

RETI: 9′ Marconi (AVE), 70′ Gori (AVE)