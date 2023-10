Verso Catania-Avellino, Tabbiani: “Confronto normale che ci sia. Le difficoltà ci uniscono”

Il Catania di Luca Tabbiani si prepara ad affrontare in casa al Massimino l’Avellino di Michele Pazienza, big match dell’undicesima giornata del girone C di Serie C. In conferenza stampa ha parlato l’allenatore rossazzurro proprio in vista del delicato incontro di domenica.

Catania, Tabbiani: “Con l’Avellino è una gara che si prepara da sola”

Il Catania di Luca Tabbiani affronterà domenica l’Avellino di Pazienza, in un big match che verrà trasmesso anche sui Rai 2. L’allenatore rosssazzurro ha parlato del momento in casa Catania: “Il confronto in ogni ambito di lavoro è normale che ci sia. Venivamo da una partita col Taranto fatta in un determinato modo. Col Monterosi non abbiamo fatto una prestazione di livello. È giusto che ci sia un confronto, stiamo cercando di costruire qualcosa di meglio. Per quanto riguarda le voci da parte della società non è uscito nulla. La realtà è che tra di noi c’è tanta unità e compattezza. Domani sarà una bella pubblicità per la categoria vista la partita trasmessa su Rai 2. La gara contro l’Avellino si prepara da sola. Mettiamo da parte la gara contro il Monterosi.”

“Lo spogliatoio? Qua si tocca la professionalità dei giocatori. Penso che si manchi di rispetto. Il diritto di critica è giusto, però toccare gli aspetti umani anche no. Io posso essere all’altezza? Sarà il tempo a giudicarlo. Toccare questo tasti è un po’ pericoloso. Formazione? Stiamo vivendo una situazione particolare, si sono fatti male Marsura e Di Carmine. Non vogliamo cercare alibi. È ovvio che qualche difficoltà ci sia. Dobbiamo cercare di sopperire e tornare alla vittoria. A Monterosi ci siamo suicidati negli ultimi 20-25 minuti. Certe difficoltà unisco o disuniscono. Tutte queste difficoltà ci uniranno ancora di più.”

Tabbiani: “In ogni ambiente di lavoro ci sono delle regole”

Poi Tabbiani prosegue sul discorso relativo a cosa è successo nel post Monterosi: “In ogni ambiente di lavoro ci sono delle regole. È anche vero che se qualcuno sbaglia paga. Ma poi il giorno dopo tutto è risolto. Io con la società ho confronti continui, ho un rapporto stupendo. Noi abbiamo l’appoggio della società. Altrimenti non sarei più qui. Rizzo e De Luca fuori? No, De Luca sarà convocato. Io penso che quando vengo in conferenza io rispondo sempre. Non c’è nulla da nascondere, sono cose che possono capitare. Io ho sempre detto tutto quello che dovevo dire. Dobbiamo essere più sereni e pensare al calcio. Non c’è nessun problema dentro il Catania. I tempi di recupero di Marsura e Di Carmine ancora non li sappiamo.”

Poi l’allenatore rossazzurro chiosa: “Dentro una gara ci sono tante situazioni. A Monterosi potevamo avere tante occasioni per chiuderla. Nel secondo tempo c’è stato uno scollamento della gara. Ma non ci sono stati atteggiamenti fatti di proposito da parte dei giocatori. Rocca domani sarà convocato“.