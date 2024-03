Catania Beach Soccer, presentazione ufficiale del nuovo title sponsor Dumsbet.tv

Presentato il nuovo title sponsor del Catania Beach Soccer: per l’estate 2024 sarà Domusbet.tv. Presenti presso l’Esagono Beach Club il Presidente del club rossazzurro Giuseppe Bosco e l’A.D. di Domusbet Francesco Di Paola. Il numero uno dei siciliani si è soffermato sugli obiettivi futuri della sua squadra in vista del prossimo campionato di massima divisione.

Catania Beach Soccer, Bosco: “Pronti per giocarci Supercoppa, campionato e Coppa dei Campioni”

Il Presidente del Catania Beach Soccer Giuseppe Bosco si è soffermato sull’ormai imminente stagione di beach soccer dove i rossazzurri saranno ancora grandi protagonisti. “Ripartiamo dalle tre finali dello scorso anno. – dice il patron rossazzurro – Queste tre competizioni ci hanno regalato un trofeo, che è la Coppa Italia. Il 2 giugno giocheremo la Supercoppa di lega contro il Viareggio. Parteciperemo alle tre competizioni nazionali, faremo la Coppa dei Campioni subito dopo la Supercoppa di Lega, e costruiremo un settore giovanile ancora più importante con under-17, under-15 e scuola calcio. Cercheremo di creare un raccoglitore per ragazzi di Catania per fargli esprimere il loro potenziale. Il calendario ufficiale deve essere ancora confermato, ma una località è certa. La Coppa Italia si terrà a Messina, a Punta Faro. Il dipartimento aveva scelto di non venire in Sicilia, siamo stati noi a convincerli e magari cambiare tappa”.

Di Paola: “Con Bosco non ci siamo mai lasciati. Sono a disposizione. Su Zurlo…”

Al margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo title sponsor del Catania Beach Soccer ha parlato anche Francesco Di Paola, A.D. di Domusbet. “Con Peppe non ci siamo mai lasciati, sono sempre stato vicino al beach – commenta Di Paola – Dobbiamo migliorare, arrivare in finale e portare a casa il trofeo. Sono a disposizione di Peppe, cercherò di mettere il mio pensiero imprenditoriale per questa società. Il beach è diverso dagli altri sport, io lo chiamo sport con allegria: è quello che voglio portare”.

“Abbiamo deciso di valutare tutti i nostri giocatori, Emmanuele è un giocatore che non si discute. – prosegue l’A.D. di Domusbet – Però c’è bisogno di gente che sposi il progetto, Emmanuele non è con noi perché lo scorso anno non ha avuto comportamenti adeguati con il nostro mister. Questo dentro la squadra ha creato tensione, e noi questo non lo vogliamo. Se un giocatore non crede nel nostro progetto o ha visioni diverse è giusto che faccia la propria strada”.