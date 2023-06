Il Catania Beach Soccer vince la Coppa Italia, battuto il Pisa 3-1!

Ennesimo trionfo, ennesima gioia per il Catania Beach Soccer. La società del presidente Giuseppe Bosco vince la finale di Coppa Italia per 3-1 battendo il Lanergy Pisa. Si tratta della sesta Coppa Italia della storia dei rossazzurri che a Vasto trionfano dedicando il titolo alla memoria del direttore Santo Palma, recentemente scomparso.

La rivincita del Catania Beach Soccer ai danni del Pisa: è la sesta Coppa Italia nella storia rossazzurra

La storia è stata nuovamente scritta. Il Catania Beach Soccer vince la sua sesta Coppa Italia della storia, battuto per 3-1 il Lanergy Pisa nel campo di Vasto in finale. Una vittoria che vale tanto per tanti aspetti, una rivincita nei confronti dei toscani che avevano sconfitto il Catania in Supercoppa Italiana poco tempo fa. Ma è anche un successo da dedicare alla memoria di Santo Palma, il direttore che ha contribuito ai prestigiosi successi del club di Giuseppe Bosco.

Credits foto: Catania Beach Soccer

Catania Beach Soccer – Lanergy Pisa 3-1: il tabellino

RETI: 10’pt Percia Montani, 7’st Bè Martins, 4’tt Bruno Xavier, 12’tt Giordani.

CATANIA BEACH SOCCER: Rafael Padilha, Be Martins, Catarino, Fred, Zurlo, Barbagallo, Sanfilippo, Rafael Farinha, De Nisi, Palazzolo, Percia Montani, Giordani. Allenatore: Fabricio Santos

LANERGY PISA BEACH SOCCER 2014: Gean Pietro, Vaglini, Bruno Xavier, Barsotti, Ste. Marinai, Ortolini, Sim. Marinai, Di Palma Bernardeschi, Jordan, Camilo Augusto Casapieri. Allenatore: Matteo Marrucci

ARBITRO: Susanna Fiammetta (Roma 2)

ARBITRO 2: Francesco Cardone (Agropoli)

ARBITRO 3: Vincenzo Fagnani (Termoli) Cronometrista: Pierfabio Falasca (Pescara)

AMMONITI: Jordan Soares, Giordani, Fred, Simone Marinai, Bruno Xavier, Sanfilippo

ESPULSI: Giordano