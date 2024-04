Catania, vincere contro il Benevento per salvare la stagione: le probabili formazioni

Non si può più sbagliare. Il Catania di Michele Zeoli affronterà il Benevento al Massimino sabato 27 aprile alle ore 18.30 valevole per la trentottesima di campionato. Una vittoria garantirebbe la certezza aritmetica della salvezza che vuol dire per la società di Ross Pelligra playoff dal primo turno della Fase Nazionale. In caso di pareggio o sconfitta bisognerà guardare i risultati delle altre squadre in lotta per evitare i playout ma i rossazzurri potranno contare anche sull’apporto della tifoseria che come sempre quest’anno ha risposto presente anche in vista dell’ultima gara casalinga.

Catania, una vittoria “scaccia-incubi” per evitare il disastro

Tre punti per far tornare il sereno in casa Catania. Una vittoria contro il Benevento di Gaetano Auteri garantirebbe non solo una maggiore serenità tra le fila del club rossazzurro ma anche una prospettiva mica male sull’immediato futuro. Infatti, grazie alla vittoria della Coppa Italia Serie C, i siciliani sono qualificati di diritto ai playoff direttamente dal primo turno della Fase Nazionale, salvo un eventuale piazzamento in zona playout. Proprio quest’ultima ipotesi è da scongiurare ad ogni costo per evitare un disastro che rasenterebbe quasi un dramma sportivo.

Zeoli recupera quasi tutti gli indisponibili. Tra i convocati ritornano gli infortunati Sturaro, Tello e Rapisarda. Rientra Bouah dalla squalifica e mancheranno Bethers, Silvestri, Peralta e Marsura (l’ex Livorno assente proprio per squalifica). L’allenatore rossazzurro opterà ancora una volta con ogni probabilità il 3-5-2, con il duo Di Carmine-Cianci. Occhio a qualche possibile sorpresa di un possibile ritorno da titolare dello stesso Sturaro.

Benevento, una vittoria a Catania per sperare nel secondo posto

Il Catania attenderà un Benevento che si presenta al Massimino non minimamente intenzionato a fare sconti ai rossazzurri. La squadra di Gaetano Auteri (in passato più volte vicino ad allenare la formazione siciliana), infatti, è in lotta per il secondo posto che vale l’accesso ai playoff direttamente dal secondo turno della Fase Nazionale da testa di serie. Al momento, è l’Avellino ad occupare la seconda piazza nel girone C di Serie C ma è a pari punti proprio coi giallorossi a quota 66 dopo la rotonda vittoria del Benevento per 4-0 sul Latina. Quindi, i campani faranno grande attenzione a ciò che farà la squadra di Michele Pazienza contro il Crotone impegnati al Partenio-Lombardi in contemporanea sabato alle 18.30.

In campo Auteri recupera quasi tutti gli indisponibili fatta eccezione per Improta e Ciciretti. Saranno importantissime le presenze in avanti di Camillo Ciano, Ernesto Starita ed Eric Lanini, che saranno alle spalle dell’unica punta di Alexis Ferrante nel 4-2-3-1. Probabile turnover per chi è in diffida, ovvero evitare di schierarli per evitare squalifiche in vista dei playoff. Ad esempio, con grande probabilità giocherà dal 1′ Manfredini in porta e non il titolare Paleari, proprio perché è nell’elenco dei diffidati.

Catania-Benevento: le probabili formazioni

CATANIA (3-5-2): Furlan; Monaco, Kontek, Castellini; Bouah, Welbeck/Sturaro, Quaini, Zammarini, Cicerelli; Di Carmine, Cianci. A disposizione: Albertoni, Donato, Curado, Haveri, Rapisarda, Ndoj, Tello, Costantino, Celli, Chiarella, Chiricò. Allenatore: Michele Zeoli

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini; Berra, Terranova, Pastina, Masciangelo; Agazzi, Karic; Ciano, Starita, Lanini; Ferrante. A disposizione: Paleari, Giangregorio, Benedetti, Capellini, Meccariello, Rillo, Viscardi, Kubica, Nardi, Pinato, Simonetti, Talia, Bolsius, Carfora, Marotta, Perlingieri. Allenatore: Gaetano Auteri