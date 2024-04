Catania, si salvi chi può: contro il Benevento è da dentro o fuori – Hashtag Rossazzurri il Talk #32

Il Catania di Michele Zeoli esce con le ossa rotte dalla sfida col Sorrento persa per 3-2. Un k.o. pesante per morale e soprattutto classifica. Una vittoria avrebbe chiuso la pratica salvezza che voleva dire anche playoff dal primo turno della Fase Nazionale da testa di serie. Appuntamento rimandato a sabato contro il Benevento alle 18.30, ultima giornata di campionato.

I rossazzurri visti al Viviani di Potenza sono apparsi poco reattivi ai dettami tattici di Zeoli e la reazione ai tre gol incassati dai campani è arrivata troppo tardi. Infatti, i due gol di Cianci sono arrivati praticamente a partita finita e sono serviti a poco per invertire la rotta della partita. Fortunatamente la sconfitta del Monopoli e i pari di Virtus Francavilla e Monterosi hanno messo nelle condizioni il Catania di avere ancora una volta il destino tra le proprie mani.

Infatti, contro il Benevento con una vittoria sarebbe salvezza aritmetica. La problematica sta nel fatto che i giallorossi di Auteri non vorranno fare sconti visto che sono in lotta per il secondo posto con l’Avellino. Con un pari o una sconfitta del Catania bisogna guardare con grande attenzione i risultati di Turris e Monterosi che potrebbero determinare l’esito finale della classifica. Quindi quello di sabato alle 18.30 sarà un match da dentro o fuori e i rossazzurri adesso non possono più sbagliare.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e il giornalista Damiano Tucci (La Casa di C e Gianlucadimarzio.com)

