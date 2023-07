Catania, ufficiale la riconferma di Klavs Bethers

Altra riconferma per il Catania F.C. Klavs Bethers sarà ancora un giocatore rossazzurro, dopo aver difeso i pali da titolare la scorsa stagione in Serie D. Il portiere lettone classe 2003 rimarrà alle falde dell’Etna anche per la stagione 2023/24.

Catania, confermato anche Bethers: il comunicato ufficiale

La storia tra Bethers e il Catania proseguirà ancora. Il portiere lettone è stato confermato anche per la prossima stagione in Serie C, dopo la grande annata vissuta in Serie D. Infatti, il ragazzo classe 2003 lo scorso anno era arrivato a Catania in prestito dal Piacenza ed è rimasto svincolato lo scorso 30 giugno per via della retrocessione del club emiliano in D. Quindi, il Catania ha voluto riconfermare il portiere, che nella stagione 2022/23 ha collezionato 33 presenze con 22 gol subiti e 16 clean sheet. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossazzurro:

“Primo contratto professionistico per Klāvs Bethers. Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Klāvs Bethers, nato ad Aizpute il 24 dicembre 2003. Il nazionale lettone under 21, che indosserà la maglia rossazzurra per la seconda stagione consecutiva, ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico. Nell’annata appena conclusa, il giovane estremo difensore ha sommato 34 presenze, mantenendo la porta inviolata in 17 occasioni.”

Quindi, resta a Catania anche Klavs Bethers ed è l’undicesimo calciatore ad essere confermato in rossazzurro dopo Somma, De Luca, Sarao, Chiarella, Palermo, Rizzo, Giovinco, Castellini, Rapisarda e Lorenzini. Bethers è stato grande protagonista la scorsa stagione in Serie D e sicuramente in questa stagione verrà affiancato da un portiere con più esperienza in Serie C.