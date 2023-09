Catania, Biagianti: “Allenerò l’Under 17. Inseguite i vostri sogni sempre!”

Una bandiera, una leggenda e un simbolo di Catania. Marco Biagianti e i colori rossazzurri sono un binomio inscindibile, in qualsiasi categoria. L’ex capitano etneo via social ha annunciato il suo nuovo ruolo nella società di Ross Pelligra. Dopo aver ricoperto il ruolo di Team Manager nella scorsa stagione (quest’anno occupato da Armando Pantanelli), l’ex centrocampista allenerà la formazione Under 17. Ad annunciare questa nuova avventura nel mondo del calcio è Biagianti stesso tramite i suoi canali social.

Biagianti: “Inizieremo il 24 settembre, giorno del mio addio al calcio e della nascita del Catania”

Marco Biagianti è il nuovo allenatore del Catania Under 17. Ad annunciarlo è lo stesso ex capitano rossazzurro nei suoi canali social. Il percorso della formazione giovanile partirà il 24 settembre.

“Sono sempre stato alla ricerca di dettagli durante il mio percorso di vita, cercando di trovare ‘coincidenze’ che riuscissero a farmi dire: “Marco questa è la strada giusta!” Sapete quanto sia legata la mia vita al Catania ed ai colori rossazzurri ed ho deciso di intraprendere la carriera di Allenatore perché sento il bisogno di stare sul campo e di poter, insieme al mio staff, aiutare i ragazzi a crescere. Per questo ringrazio la Società ed Orazio Russo per la possibilità. Allenerò l’Under 17 Nazionale. Ragazzi del settore giovanile del Catania nati nel 2007, anno del mio esordio in serie A e dello scontro salvezza Catania-Chievo ultima di campionato: 27 Maggio 2007.”

“Da quel giorno il 27 come numero di maglia, mi ha accompagnato per tutto il percorso rossazzurro. Inizieremo il campionato il 24 Settembre, giorno della mia conferenza stampa di addio al calcio giocato ma soprattutto, giorno di nascita del Calcio Catania! Quante coincidenze. Inseguite i vostri sogni, sempre!”