Catania, ufficiale l’arrivo di Milos Bocic

Il Catania è scatenato sul mercato. In vista dell’imminente ritiro ha ufficializzato tutte le trattative portate a termine nelle scorse settimane. Milos Bocic è un nuovo giocatore rossazzurro che si aggiungerà alla corte di Luca Tabbiani per la preparazione pre-campionato.

Catania, ecco Bocic: il comunicato ufficiale del club rossazzurro

Il Catania piazza un altro colpo in entrata. Milos Bocic è un nuovo attaccante rossazzurro. Il giocatore serbo classe 2000 è arrivato a titolo definitivo dal Pescara e reduce dalla promozione in Serie A con il Frosinone. In campo Bocic è duttile sia come punta centrale (ruolo naturale) che come ala sinistra o destra e adatto al 4-3-3, modulo che predilige Luca Tabbiani per il suo nuovo Catania. Di seguito il comunicato ufficiale del club etneo pubblicato nei propri canali social:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Delfino Pescara il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Miloš Bočić, nato a Belgrado, in Serbia, il 26 gennaio 2000. Recentemente, l’esterno d’attacco ha contribuito alla promozione in Serie A del Frosinone, primo nel torneo cadetto. Completata una trafila quadriennale nel settore giovanile dell’Udinese con due stagioni in Primavera, l’attaccante ha esordito in B con il Pescara nel 2019. In biancazzurro ha vissuto tre annate tra seconda e terza serie, le ultime due caratterizzate da ulteriori esperienze in C con la Pro Sesto e la Pistoiese.”