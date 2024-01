Verso Catania-Brindisi, Lucarelli: “Siamo in un momento delicato, voglio sempre vincere”

Il Catania di Cristiano Lucarelli domani sera affronterà al Massimino il Brindisi di Giorgio Roselli. La sfida sarà importante per riscattare la sconfitta di Crotone e cercare rilancio in campionato. Oggi in conferenza stampa ha parlato l’allenatore rossazzurro che si è soffermato sulla prossima gara e sul mercato.

Lucarelli: “Ladinetti giocatore importante, tanti club su di lui”

Riscatto e vittoria, le parole d’ordine di Cristiano Lucarelli sono queste. Il Catania domani sera alle ore 20.45 contro il Brindisi è chiamato a vincere per cercare un successo importante per le ambizioni del club etneo. “Noi a Crotone abbiamo preso tre gol – dice Lucarelli – su tre nostri errori elementari. Se agevoli una squadra già forte, il Crotone ha battuto due volte il Catania e loro sono più squadra di noi. Hanno reagito meglio nei momenti di difficoltà. Se nel primo tempo avessimo chiuso 0-0 poteva essere una partita diversa. Entusiasmo? Io non sono soddisfatto dei risultati che abbiamo fatto fino a questo momento. Io voglio sempre vincere. I miglioramenti ci sono. E’ come se fosse il primo di luglio con un’unica grande differenza. Da luglio a settembre puoi fare le amichevoli, adesso no. Siamo in un momento delicato“.

“Non sono preoccupato. – ribadisce Lucarelli sul momento in casa rossazzurra – La media punti attuale non basta e non basterebbe nemmeno per l’anno prossimo.” Poi sul mercato l’allenatore rossazzurro dice: “Ladinetti giocatore importante. Tanti club sono interessati a lui. Il teatro di e cui ci e sibiamo è esigente per il trascorso dell’ultimo decennio. Falletti mai trattato. Stanno uscendo tanti nomi di giocatori che non stiamo cercando. Ai tifosi: se leggete nomi di giocatori importanti non fidatevi, non trattiamo nomi altisonanti.”

“Brindisi gara difficile. Se non segniamo subito la gara si complica”

Successivamente Lucarelli si sofferma sul Brindisi, prossimo avversario del Catania in campionato: “Domani gara fondamentale – dice l’allenatore – contro un avversario che vuole vincere dopo ultima sconfitta in casa. Se in queste gare non segni subentra l’ansia di non portarsi a casa una partita sulla carta da vincere assolutamente. Se non vinciamo domani potranno esserci esigenze particolari per vincere poi le due partite successive”.

Poi l’ex Ternana e Livorno parla anche di Cosimo Chiricò, giocatore su cui sono piombate le offerte di Foggia, Vicenza e Benevento: “ Nel gioco delle coppie Chiricò è fondamentale. Giocatore più talentuoso e più divertente da vedere nella rosa. Se dai più garanzie dell’altro, tuttavia, giochi. Vale per tutti. Purtroppo i risultati altalenanti hanno fatto sì che si creasse la necessità di avere pari livello in tutti i ruoli. Quindi è difficile fare giocare tutti allo stesso modo. Per rovinare un gruppo ci sono diversi modi: i cattivi risultati, il fare differenze dopo una sconfitta e il rapporto tra le mogli, sperando vadano d’accordo”.

E poi Lucarelli chiosa sulle convocazioni: “Silvestri discorso a parte, martedì farà ulteriore visita. Ladinetti è convocato per domani, Bocic ha ancora diverso tempo davanti. Rocca non a disposizione. Usciranno le convocazioni, non è un segreto di Pulcinella. Chiarella deve tirare fuori unghie denti. Ho dei giocatori che lo fanno durante la settimana, lui deve trovare un po’ di cattiveria. È timido nel proporsi, deve fare uno step nella maturità. Avrà le possibilità di giocare, deve andare a prendere il suo futuro poiché nessuno glielo porta”.