Catania, entra nel vivo il calciomercato: il punto sulle trattative in entrata e uscita

Il calciomercato è entrato finalmente nel clou. Tra le squadre protagoniste di questa sessione di mercato è sicuramente il Catania di Ross Pelligra, impegnata a rendere competitiva la formazione rossazzurra che affronterà il girone C di Serie C. Dopo l’ufficialità di Luca Tabbiani in panchina si aspettano i primi colpi di mercato. Ma facciamo il punto sulle trattative in entrata e in uscita.

Catania, proposto triennale a Rocca e piacciono D’Errico e Chiricò

Ore caldissime in casa Catania. La dirigenza rossazzurra è al lavoro per mettere a segno i primi colpi di mercato in questa sessione di calciomercato. Infatti, uno dei reparti in cui si sta lavorando maggiormente è l’attacco. Oltre a punte come Salvatore Caturano del Potenza e Franco Ferrari del Vicenza, Laneri è al lavoro per rafforzare gli esterni. Testate nazionali come La Casa di C riportano l’interessamento degli etnei su Cosimo Chiricò (in uscita dal Crotone) e Andrea D’Errico (di proprietà del Bari). Il primo è conteso da mezza Serie C, oltre che dallo Spezia in B, il secondo invece c’è anche il Vicenza.

Invece sembra definito l’arrivo di Michele Rocca, centrocampista classe 1996, svincolato dal Novara qualche settimana fa. Catanista riporta che il Catania ha offerto un triennale al giocatore. Su Instagram il giocatore ha già lanciato alcuni segnali significativi, mettendo mi piace ad alcuni commenti di benvenuto a Catania. In difesa i rossazzurri si muovono per affiancare a Lorenzini un profilo importante. In lizza ci sono i nomi di Luca Martinelli, Biagio Meccariello (profilo difficile visto che il Benevento è fortemente su di lui) e il pupillo di Tabbiani Alessandro Quaini. Piace al Catania anche Christian Dimarco, fratello di Federico dell’Inter.

Chi resta e chi va: ecco da chi riparte il Catania di Tabbiani

Oltre al mercato in entrata, si sta lavorando anche sui giocatori con cui poter ripartire. E’ stata la prima cosa su cui si è discusso nell’incontro fra Grella, Laneri e Tabbiani. I primi tre inamovibili sono Marco Palermo, Francesco Rapisarda e Filippo Lorenzini. Poi si può aggiungere anche Giuseppe Rizzo, elemento importante per il DS Laneri per tenere compatto lo spogliatoio. Altri nomi nell’elenco dei riconfermati sono Alessio Castellini, gioiellino di proprietà proprio del Catania, e Manuel Sarao (capocannoniere dei rossazzurri in Serie D).

Poi c’è il capitolo giovani come Mattia Vitale (di proprietà della Sampdoria) e Marco Chiarella. Con il primo il Catania potrebbe fare un tentativo per riportarlo alle falde dell’Etna, bisognerà capire la volontà dei blucerchiati e del giocatore. Per Chiarella in teoria bisognerebbe trovare un accordo con il Pescara, ma il presidente degli abruzzesi Sebastiani ha lasciato intendere che la volontà del giocatore è quella di restare in rossazzurro. Da capire anche il futuro di Klavs Bethers, che potrebbe restare affiancato da un portiere più esperto per la Serie C.

Chi invece non sembra riconfermato ci sono sia Gianluca Litteri che Jefferson, su cui molte squadre di C sono sui due attaccanti. Da valutare il futuro di Francesco Lodi e se resterà a Catania come anche i vari Giovinco, De Luca e Somma. Del resto la stagione è appena iniziata e si prevede un mercato davvero scoppiettante.