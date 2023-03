Canicattì-Catania, le ultime sui biglietti per assistere al match

Cresce l’attesa per domenica in vista del match fra Canicattì e Catania. La gara è in programma alle ore 15.00 presso lo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta. Secondo le ultime news, la riunione tra la Questura nissena e le due società si è appena concluso per decidere quanti tagliandi mettere a disposizione per i tifosi.

Canicattì-Catania: 3.500 tagliandi a disposizione per i tifosi

In occasione del match tra Canicattì e Catania l’incontro verrà disputato al “Tomaselli” di Caltanissetta, in programma domenica 19 marzo alle ore 15.00. Dall’incontro tra la Questura nissena e i dirigenti dei dei due club è emerso che saranno in vendita 3.500 tagliandi. Molto probabilmente la vendita libera partirà già da oggi pomeriggio presso i punti vendita “VivaTicket“.

Inoltre già la città si sta preparando per l’esodo nisseno e festeggiare al rientro con la squadra. La “Gazzetta dello Sport” riporta che i ragazzi di Ferraro sfileranno per le vie di Catania domenica sera con l’autobus scoperto. Lo stesso Ross Pelligra ha annunciato ai microfoni di “Telecolor” di una festa di rilievo nazionale. Il messaggio è chiaro, un vero e proprio annuncio del ritorno in scena del calcio italiano del Catania, dopo tanti anni di sofferenza e agonia calcistica.