Serie C, Catania-Casertana 0-0: rossazzurri che non sanno più vincere

Nulla da fare. Il Catania non riesce più a vincere e contro la Casertana è 0-0. Risultato chiaramente condizionato dall’espulsione di Sturaro al 50′ per doppia ammonizione. Qui su Hashtag Sicilia abbiamo seguito la gara con la nostra diretta testuale dell’incontro del “Massimino”.

Catania-Casertana 0-0: la diretta della partita

90+2′ – FINALE AL MASSIMINO: E’ 0-0 TRA CATANIA E CASERTANA

90′ – Assegnati due minuti di recupero

88′ – Cambio per la Casertana, dentro Taurino per Carretta

84′ – Deli ad un passo dal 1-0 a porta vuota dopo un’uscita così e così di Albertoni

82′ – Altra super occasione per il Catania, Costantino ci prova ma è bravo ancora Venturi

81′ – Cambi nel Catania, dentro Quaini e Cianci fuori Tello e Di Carmine

80′ – Casertana vicina al vantaggio, ci prova in girata in area piccola Alessio Curcio ma palla che termina a lato alla sinistra di Albertoni

72′ – Cambio per la Casertana, fuori Bacchetti per Nicoletti

66′ – Grandissima occasione per i rossazzurri ancora a tu per tu con Venturi, Di Carmine sbaglia clamorosamente la palla del vantaggio

65′ – Cambi in casa Catania: fuori Chiricò e Cicerelli per Rapisarda e Costantino

63′ – Altra grande occasione per il Catania, ci prova Cicerelli a tu per tu con Venturi ma è bravo ancora il portiere avversario

60′ – Altra conclusione in porta della Casertana con Curcio, blocca bene a terra Albertoni

53′ – Grande parata di Albertoni su una conclusione di Deli

50′ – CATANIA IN 10! ESPULSO STEFANO STURARO PER DOPPIO GIALLO

47′ – Clamorosa palla gol per il Catania, Chiricò a giro sfiora il gol del 1-0 ma palla che termina di un nulla a lato alla destra di Venturi

46′ – VIA AL SECONDO TEMPO, Casertana che sostituisce Proietti per Galletta

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO AL “MASSIMINO”: 0-0 TRA CATANIA E CASERTANA

45′ – 1 minuto di recupero, giallo per Cicerelli

44′ – Ancora Catania in avanti con Cicerelli che prova la conclusione a giro, palla in curva

37′ – Prima occasione per i campani con Carretta che di testa sfiora il vantaggio, bravo in questa occasione Albertoni

30′ – Altro giallo per la Casertana, ammonito Curcio

26′ – Conclusione in porta del Catania con Welbeck, blocca a terra Venturi

18′ – Occasione Catania, su punizione ci prova Chiricò ma è bravo Venturi a mandare in angolo

17′ – Altro giallo in casa Casertana: ammonito Bacchetti

14′ – Prima occasione del Catania con un colpo di testa di Bouah su assist di Chiricò su punizione

13′ – Terzo ammonito in tredici ammoniti: giallo per Celiento

6′ – Altro giallo: ammonito nella Casertana l’ex Inter Sciacca

3′ – Cartellino giallo per Sturaro

1′ – Calcio d’inizio, inizia Catania-Casertana

Fischio d’inizio previsto per le 16.15

Catania-Casertana 0-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (4-3-3): Albertoni; Bouah, Curado, Kontek, Castellini; Welbeck, Sturaro, Tello (dal 81′ Quaini); Chiricò (dal 65′ Costantino), Di Carmine (dal 81′ Cianci), Cicerelli (dal 65′ Rapisarda). A disposizione: Furlan, Donato, Monaco, Haveri, Celli, Quaini, Peralta, Chiarella. Allenatore: Cristiano Lucarelli

CASERTANA (3-5-2): Venturi; Celiento, Bacchetti (dal 72′ Nicoletti), Sciacca; Calapai, Toscano, Proietti (dal 46′ Galletta), Deli, Anastasio; Carretta (dal 88′ Taurino), Curcio. A disposizione: Marfella, Paglino, Matese, Rovaglia, Turchetta. Allenatore: Vincenzo Cangelosi

ARBITRO: il sig. Gabriele Scatena della sezione di Avezzano

ASSISTENTI: il sig. Giacomo Monaco della sezione di Termoli e il sig. Marco Porcheddu della sezione di Oristano

QUARTO UOMO: il sig. Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza

AMMONITI: 3′ Sturaro (CAT), 6′ Sciacca (CAS), 13′ Celiento (CAS), 17′ Bacchetti (CAS), 30′ Curcio (CAS), 45′ Cicerelli (CAT), 50′ Sturaro (CAT)

ESPULSI: 50′ Sturaro (CAT)

RETI:

Catania-Casertana: dove vedere il match in tv o in streaming

L’incontro del “Angelo Massimino” di Catania è uno dei big match di giornata nel girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sul canale 252 di Sky Calcio.

Inoltre, Catania-Casertana si potrà vedere anche via streaming su Now, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Non sarà possibile vedere gratuitamente la partita del “Massimino”.