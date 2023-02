Serie D, Castrovillari-Catania 0-2: la decidono De Luca e Russotto

Con il cuore oltre l’ostacolo. Il Catania batte il Castrovillari per 2-0 grazie alle reti di Giuseppe De Luca al 39′ e Andrea Russotto al 88′. Due gol che hanno portato alla sesta vittoria consecutiva per la squadra di Giovanni Ferraro. Resta invariato il +14 sul Locri secondo in classifica.

Tre punti al freddo e al gelo, il Catania vince a Castrovillari

Freddo, neve ma tanto tantissimo cuore. Il Catania di Giovanni Ferraro ottiene una vittoria pesantissima al Mimmo Rende di Castrovillari, battendo la formazione locale per 2-0. A decidere la partita è stato prima Giuseppe De Luca al 39′, che segna il suo quinto gol stagionale con la maglia rossazzurra. La particolarità? Cinque reti su cinque sono state segnate in trasferta. Da sottolineare ancora un’altra super prestazione di Marco Chiarella, che ha servito un assist perfetto per l’ex Varese che ha segnato il gol vittoria. Al minuto 88 la chiude Andrea Russotto, ben servito da Marco Palermo, che arrotonda un successo mai così netto. Tre punti pesanti, in un campo non semplice e per una squadra che ora non si vuole più fermare. Serie C mai così vicina.

Castrovillari – Catania 0-2: tabellino e pagelle

CASTROVILLARI (3-5-2): Latella 5; Filomia 5 (dal 68′ Russi 5), Mirabelli 5, Romanelli 4; Di Bari 6, Cosenza 6, Asllani 6, Scandurra 5 (dal 85′ Bonfiglio s.v), Brignola 5 (dal 77′ Cervillera); Dorato 5 (dal 81′ La Ragione s.v.), Longo 5 (dal 58′ Janneh 5) A disposizione: Caruso, Nembot, Pittari, Santangelo. Allenatore: Tommaso Napoli 5.

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Boccia 6.5, Somma 6.5, Lorenzini 6.5, Castellini 7 (dal 93′ Pedicone s.v); Rizzo 6.5, Lodi 6 (dal 52′ Palermo 7), Vitale 6.5; Chiarella 7.5 (dal 62′ De Respinis 6.5), Sarao 5.5 (dal 64′ Jefferson 6), De Luca 7.5 (dal 74′ Russotto 7). A disposizione: Groaz, Di Grazia, Giovinco, Forchignone. Allenatore: Giovanni Ferraro 7.

ARBITRO: Mattia Drigo della sezione di Portogruaro

ASSISTENTI: Francesco Festa della sezione di Barletta e Gianmarco Spagnolo della sezione di Lecce

AMMONITI: 10′ Sarao (CT); 22′ Romanelli(CS);

ESPULSI: 60′ Romanelli (CS)

GOL: 39′ De Luca, 88′ Russotto