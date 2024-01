Catania, Celli: “Questa è una piazza importante, spero di fare bene”

Il Catania di Cristiano Lucarelli prosegue nella sua campagna acquisti in questa finestra di mercato. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Alessandro Celli, terzino sinistro classe 1994 dalla Ternana, squadra allenata fino a qualche mese fa dallo stesso Lucarelli. Ecco le prime parole del difensore ai microfoni del club rossazzurro.

Celli: “Lucarelli per ha fatto tanto. Spero di ripagargli la fiducia riposta in me”

Il Catania ha un nuovo terzino sinistro. Alessandro Celli è rossazzurro dopo una trattativa lampo con la Ternana. Il difensore classe 1994 è già a disposizione di Lucarelli per la gara esterna contro il Crotone. “Ho tanta adrenalina in me. – dice il giocatore ai microfoni del club – Speriamo di fare risultato a Crotone, perché è una partita difficile e importante. Io con Lucarelli ho vinto un campionato e sono andato in Serie B. Per me ha fatto tanto. Spero di ripagargli la fiducia riposta in me. Catania è una piazza importante e con una storia importante. Spero di ripagarli bene.”

Poi Celli prosegue sui suoi trascorsi in Serie B e sul suo ruolo: “Ho lasciato la B perché Catania è una piazza che punta al salto di categoria. Ho scelto di sposare il progetto e per questo ringrazio la società e il mister. Con Lucarelli a Terni ho fatto più ruoli in difesa, mi sposo bene sulla sua richiesta di duttilità. Sono arrivato da poco, ho visto un grande gruppo e una buona intensità“. Poi il difensore chiosa con un messaggio per i tifosi: “Forza Catania, ci vediamo al Massimino!“.