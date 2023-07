Catania, la situazione su Chiarella e Giovinco

Il calciomercato è adesso entrato veramente nel vivo. Il Catania sta lavorando per affidare una rosa pronta a Luca Tabbiani per il 20 luglio, data in cui inizieranno le prime visite mediche in vista del ritiro a Zafferana Etnea (CT). Ma adesso facciamo il punto sulle situazioni legate sia a Marco Chiarella che a Giuseppe Giovinco, entrambi in rosa lo scorso anno in Serie D.

Marco Chiarella verso il ritorno al Catania: le parole di Sebastiani (Pres. Pescara)

Il Catania sta preparando un’altra riconferma di uno dei talenti della scorsa stagione: Marco Chiarella. Il giocatore è arrivato a titolo definitivo nell’agosto 2022 ma con la possibilità di ridiscuterne a giugno per capire il futuro del calciatore. Ma la volontà del ragazzo è quella di vestire ancora la maglia rossazzurra e a confermare ciò è lo stesso Presidente del Pescara Daniele Sebastiani a Tele8: “Chiarella ha espresso la volontà di restare a Catania – dice il numero uno degli abruzzesi – dove si è trovato molto bene. Stiamo cercando di trovare la quadra col club etneo. L’operazione deve essere soddisfacente per il giocatore e per la nostra società che ha cresciuto questo ragazzo. Nei prossimi giorni, con molte probabilità, Chiarella tornerà a giocare a Catania.”

Giovinco e il Catania: la situazione

Più complesso il capitolo Giovinco-Catania. Secondo quanto riportano sia le redazioni di CityZone e La Casa di C il giocatore ha un accordo con la società rossazzurra per un altro anno di contratto. Il problema è rappresentato dal fatto che al momento non rientra nei piani del Catania e quindi potrebbe finire sul mercato.

Inoltre sempre ai microfoni di CityZone ha parlato il procuratore di Giovinco Paolo Tricoli: “Giovinco da accordo preso la scorsa stagione ha un altro anno di contratto con il Catania, in Serie C è un giocatore importante. Oggi il Catania sta facendo dei ragionamenti in entrata, ci sono dei giocatori che dovrebbero essere messi sul mercato e uno di questi potrebbe essere Peppe. Lui ha comunque un altro anno di contratto.”