Catania, ufficiale il ritorno di Marco Chiarella

Adesso è ufficiale. Marco Chiarella torna a vestire la maglia del Catania. La scorsa stagione è stato grande protagonista in Serie D con 5 reti e 3 assist in 20 partite giocate nel girone I. Adesso la riconferma anche in Serie C per uno dei pupilli della tifoseria etnea pronta per una nuova stagione da protagonista.

Chiarella-Catania, adesso è ufficiale: il comunicato del club

Marco Chiarella vestirà la maglia del Catania per la stagione 2023/24. Una notizia che era già nell’aria da diverse settimane vista la volontà del calciatore di continuare la sua esperienza in rossazzurro (LEGGI ANCHE QUI). Anche il Presidente del Pescara Daniele Sebastiani aveva ribadito l’imminente cessione di Chiarella al Catania, che adesso arriva a titolo definitivo dagli abruzzesi. Di seguito il comunicato del club etneo:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Delfino Pescara il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Chiarella, nato a Penne (Pescara) il 14 agosto 2002. L’attaccante indosserà la maglia rossazzurra per la seconda stagione consecutiva. Nell’annata appena conclusa, Chiarella ha sommato 20 presenze, realizzando 5 reti e sommando 3 assist.”

Marco Chiarella quindi vestirà ancora la maglia rossazzurra. Una linea di continua dopo l’ottimo campionato di Serie D vissuto alla falde dell’Etna. L’attaccante è pronto a dare tutto per il Catania e continuare a fare sognare i tifosi in questa nuova stagione in Lega Pro. “Spero di continuare a Catania. Qui si vive benissimo, si vive di calcio e sto proprio bene quindi mi piacerebbe restare”. Queste le sue parole rilasciate a SerieD24.com in ottica del suo futuro. Promessa mantenuta. Marco affida il suo futuro al Catania e a Catania, per poter incidere, sognare e…segnare!