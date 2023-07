Catania, Chiricò è arrivato in città: oggi la firma

Il Catania sta costruendo tassello dopo tassello la rosa 2023/24. Come riporta Lacasadic.com Cosimo Chiricò è appena arrivato in città. A breve l’ex Padova e Monza firmerà un contratto biennale coi rossazzurri che lo legherà fino a giugno 2025.

Credit: Lacasadic.com

Catania, Chiricò è in città: oggi la firma

Ci siamo. Cosimo Chiricò è giunto a Catania per firmare il contratto con il club rossazzurro che lo legherà in Sicilia fino a giugno 2025. Nella giornata di ieri i contatti tra l’attaccante e i dirigenti della squadra etnea si sono sempre più intensificati e nel pomeriggio di ieri è arrivato l’ok del giocatore. Oggi partenza in macchina dalla Puglia per giungere a Catania dove firmerà il contratto coi rossazzurri.

Mino Chiricò, attaccante classe 1991, viene da una stagione intensa al Crotone dove ha realizzato 14 gol e 11 assist in rossoblù trascinando la squadra calabrese fino al secondo posto. Proprio oggi è arrivato il comunicato dei calabresi che annunciano la rescissione consensuale con Chiricò:

“Dopo una stagione si dividono le strade di Cosimo Chiricò e del Crotone. Arrivato in rossoblù nell’estate del 2022, Mino ha chiuso la stagione – la sua miglior carriera dal punto di vista realizzativo con 14 reti – con 39 gare disputate e strappando in diverse occasioni gli applausi dello Scida per le sue giocate di grande classe. Grazie di tutto Mino e in bocca al lupo per il futuro!”

Oltre Crotone, Chiricò ha indossato le maglie di Lecce, Monza, Padova, Foggia, Ascoli e Cesena. Un giro lungo tutto lo stivale fino al calore della Sicilia e ai colori rossazzurri di Catania. Il calciatore brindisino è pronto ad entusiasmare i tifosi etnei, pronti a sognare grazie alle giocate e ai gol di Mino.