Catania, ufficiale l’arrivo di Cosimo Chiricò

Un’ufficialità tanto attesa a Catania. Cosimo Chiricò è un nuovo giocatore rossazzurro. L’attaccante ex Monza, Padova e Crotone oggi è arrivato in città (LEGGI ANCHE QUI) e oggi in sede ha firmato un contratto biennale. Di seguito il comunicato del club rossazzurro.

Catania, ecco Chiricò: il comunicato del club rossazzurro

Il Catania ufficialmente ingaggia Cosimo Chiricò. L’attaccante brindisino oggi è arrivato in città per firmare il contratto con la società di Ross Pelligra. Di seguito il comunicato del club etneo:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cosimo Chiricò, nato a Mesagne (Brindisi) il 5 ottobre 1991.

Nel 2022/23, in Serie C, l’esterno d’attacco si è ben distinto nel Crotone, sommando 14 gol (record personale nell’arco di una stagione) e 12 assist. Chiricò vanta quattro promozioni in B, effetto dei successi in tutti i raggruppamenti del campionato di terza serie: nel 2019/20 fu tra i protagonisti del primato del Monza nel girone A; nel 2016/17, il primo posto nel girone C con il Foggia; nel 2014/15, s’impose con l’Ascoli nel girone B; nel 2011/12, attraverso i playoff, l’impresa con la Virtus Lanciano. Nel palmarès dell’atleta pugliese figurano inoltre tre trofei: alla Coppa Italia Lega Pro 2015/16 e alla Supercoppa Lega Pro 2016/17, entrambe vinte con il Foggia, si aggiunge la Coppa Italia Serie C 2021/22, conquistata con il Padova. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lecce, Chiricò ha indossato tra B e C anche le maglie della società salentina, del Cesena, del Prato e del Latina; in D, gli esordi con la Vigor Lamezia e il Casarano. Al suo attivo, complessivamente, 383 presenze, 80 reti e 59 assist nelle competizioni professionistiche ufficiali.”