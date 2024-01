Catania, Cianci: “Voglio sudare la maglia e fare gioire i tifosi rossazzurri”

Il quinto rinforzo in casa Catania FC è l’attaccante Pietro Cianci. L’attaccante ex Catanzaro e Bari si è legato al club etneo fino al 30 giugno 2026. Il giocatore ha già scelto il numero di maglia, il 90, e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore rossazzurro.

Cianci: “Catania una squadra fortissima, è importante dare il massimo”

Il Catania di Cristiano Lucarelli ha piazzato il suo quinto colpo in entrata in questa sessione di mercato. Pietro Cianci è un nuovo calciatore rossazzurro, trasferitosi a titolo ufficiale dal Taranto. “Le sensazioni sono positive. – dice l’attaccante ai microfoni ufficiale del club – Il gruppo è compatto, dobbiamo cercare di rimediare agli errori che sono stati fatti. Testa bassa e pedalare, vogliamo far gioire i tifosi.” Poi Cianci prosegue promettendo massimo impegno con i colori rossazzurri: “Io sono uno che suda la maglia, ovunque sono andato. Di me questo è uno dei fattori più apprezzati. Non mancherà a Catania. Assicuro sudore e sangue.”

“Bisogna remare tutti dalla stessa parte. – prosegue Cianci – A Catanzaro abbiamo vinto il campionato perché tutti remavamo nella stessa direzione. Mi auguro che questo possa avvenire anche qui“. Poi non manca la menzione nei confronti di Cristiano Lucarelli: “Sono contento di essere arrivato a Catania, soprattutto per Lucarelli. Voglio spaccare con questa maglia perché tutti sanno che cosa vuol dire questa piazza per il calcio italiano. I tifosi vivono per il calcio. Questa è una squadra fortissima, chiunque giochi l’importante è dare il massimo“.