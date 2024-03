Una crisi senza fine per il Catania, come uscirne? – “Hashtag Rossazzurri – il Talk” #29

Il Catania di Michele Zeoli deve necessariamente tornare a vincere in casa giovedì sera contro il Giugliano. La sconfitta subita contro la Turris la scorsa domenica ha peggiorato la classifica dei rossazzurri che ora sono a soli 3 punti dalla zona playout.

Purtroppo, anche contro la squadra campana lo stadio Massimino rimarrà deserto e privo della sua tifoseria dopo il provvedimento della questura per gli scontri dell’Euganeo di Padova. Inoltre, martedì 2 aprile contro i biancoscudati servirà l’impresa di ribaltare la sconfitta subita all’andata per 2-1. La rete siglata da Salvatore Monaco al 78′ al momento sta salvaguardando la sfida di ritorno.

Inoltre, attorno alla squadra rossazzurra serpeggia molto nervosismo e confusione. In campo non si intravede unità di intenti e sia a Padova che a Torre del Greco si è regalato un intero tempo di gioco all’avversario. Forse questa squadra dovrebbe iniziare a credere di più nei propri mezzi e nelle proprie potenzialità, che sicuramente non mancano. Però adesso bisogna guardare in faccia la realtà e la classifica inizia ad essere pericolosa.

La zona playout è a soli tre punti. Disputare gli spareggi salvezza vanificherebbe tutto il percorso ottimo fatto in Coppa Italia Serie C e non permetterebbe di far disputare i playoff dalla Fase Nazionale. Inoltre, il rischio retrocessione potrebbe divenire una realtà visto che bisogna giocarsi la salvezza in 180 minuti.

