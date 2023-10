Catania, è crisi: cosa può risollevare i rossazzurri? – Hashtag Sicilia il Talk #7

Un inizio con molte ombre e poche luci per il Catania di Luca Tabbiani, sconfitto domenica scorsa al “Menti” di Castellammare di Stabia (NA). La Juve Stabia di Guido Pagliuca si è imposta sui rossazzurri per 1-0 con la rete al 31′ di Meli. Squadra apparsa sterile e poco reattiva sia nel ribaltare il risultato che davanti a Thiam.

A dire il vero le conclusioni verso la porta degli etnei sono state davvero poche. Ad onor del vero anche i gialloblù hanno creato davvero poco, ma sono stati bravi a mantenere il vantaggio a proprio favore. La squadra è parsa lenta e forse troppo nervosa, condizione che è stata il sale per la sconfitta finale.

Si tratta del terzo k.o. stagionale per il Catania, di cui il primo in trasferta dopo i due interni contro Crotone e Foggia. Dunque, quale può essere la soluzione per risollevare le sorti della squadra? Beh, diciamo che la palla bollente spetta unicamente alla società. Al momento Tabbiani è confermato sulla panchina rossazzurra, ma servono vittorie convincenti contro Taranto, Monterosi e Avellino affinché egli possa rimanere alla falde dell’Etna.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Grasso (opinionista) e l’ex calciatore del Catania Alessandro Ambrosi.

