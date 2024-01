Catania, ripartire da Crotone per scalare la classifica

Il 2024 del Catania di Cristiano Lucarelli inizia dallo “Scida” di Crotone. I rossazzurri affronteranno domenica 7 gennaio alle ore 18.30 la squadra di Lamberto Zauli. Si tratta del terzo confronto stagionale tra i due club dopo le due gare disputate al “Massimino” tra campionato e Coppa Italia Serie C.

Catania: obiettivo vittoria a Crotone per iniziare bene questo 2024

Vincere aiuta a vincere. Lo sa molto bene Cristiano Lucarelli, allenatore del Catania. La vittoria dà morale e fiducia ad un ambiente emotivo e legato al risultato. Il successo di Benevento per 4-0 ha dato molte risposte positive a staff tecnico e dirigenza. Il problema maggiore è legato al posizionamento in classifica, con i rossazzurri relegati al decimo posto e con soli 25 punti. Troppo pochi per poter ambire alla promozione o ai vertici del girone C.

Per questo è fondamentale giocarsi bene le proprie carte a Crotone. Contro i rossoblù di Zauli servirà una partita quasi perfetta. E’ fondamentale concedere il meno possibile, visto che stiamo parlando di una squadra molto cinica. Allo “Scida” i siciliani non vincono dal 1 febbraio 1998, con un 2-1 esterno della squadra allora allenata da Franco Gagliardi. L’ultimo precedente, invece, risale alla stagione 2014/15 in Serie B. Al gol di Emanuele Calaiò al 26′ ha risposto la rete al 93′ siglata da Camillo Ciano su calcio di rigore, dopo un fallo ingenuo del giovane Garufi.

Crotone, una stagione tra alti e bassi

32 punti e sesto posto nel girone C di Serie C. Questa la situazione momentanea del Crotone al termine del girone d’andata. Una delle protagoniste del torneo che non ha atteso le aspettative iniziali. La vittoria alla prima giornata di Catania con il gol di Tribuzzi al 66′ è stata vanificata dalle sconfitte nelle prime 8 gare contro Turris, Virtus Francavilla, Benevento e Taranto.

Il 16 ottobre la dirigenza calabrese ha deciso di esonerare Lamberto Zauli, ma la squadra si è opposta alla decisione del club e il presidente Vrenna ha revocato la sua decisione di cambiare guida tecnica. Dalla nona alla sedicesima giornata il Crotone ha ottenuto 10 risultati utili consecutivi e solo l’Avellino nell’ultimo turno di campionato ha battuto i rossoblù allo “Scida” grazie al gol di Patierno. Contro il Catania sarà fondamentale fare punti se si vuole proseguire la marcia verso le zone di alta classifica.

Mercato, i movimenti in entrata e in uscita del Catania

Oltre al campo, tiene banco anche il calciomercato già entrato nel vivo lo scorso 2 gennaio. I primi due innesti in casa Catania sono Nana Welbeck ed Emanuele Cicerelli, che nelle prossime ore saranno ufficializzati. Vincenzo Grella e Cristiano Lucarelli sono al lavoro anche per portare alle falde dell’Etna una punta e un difensore centrale. Per l’attacco piacciono i profili di Rocco Costantino del Monterosi e Gabriele Artistico della Virtus Francavilla.

Per la difesa il nome caldo delle ultime ore secondo Lacasadic.com è quello di Filippo Scaglia, centrale del Como che piace anche al Sudtirol. Ma occhio anche ad Adorni e Kontek, altri due profili che piacciono molto al Catania. Per la fascia sinistra, nel caso di probabile addio di Antonio Mazzotta, piace Alessandro Celli della Ternana. In uscita, come confermato ad Hashtag Rossazzurri – il Talk (RIVEDI QUI LA PUNTATA) dal giornalista Fabrizio Caianiello, ci sono anche Livieri, Dubickas e Marsura.

Il calciomercato nel girone C: quanti colpi in questi primi giorni di gennaio

Il mercato è entrato nel vivo anche per le altre squadre del girone C di Serie C. Tra le squadre al momento che si stanno muovendo di più c’è l’Avellino. I biancoverdi hanno ufficializzato negli scorsi giorni l’ex Reggina Daniele Liotti e Alberto De Cristofaro dal Picerno. Due colpi anche per la capolista Juve Stabia che ha preso in prestito dal Modena Nicola Mosti e ha chiuso per Adorante.

Anche il Messina ha aperto col botto questo mercato invernale. E’ ormai ufficiale il ritorno in giallorosso di Marco Rosafio, esterno offensivo con un passato tra Serie B e Lega Pro con le maglie di Cittadella, Reggiana e Spal. In Sicilia Rosafio ha segnato 12 reti in 31 presenze in Serie D. Bel colpo anche della Turris che blinda la porta con l’arrivo di Richard Marcone dal Sorrento.