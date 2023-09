Serie C, Catania-Crotone 0-1: sconfitta sfortunata per i rossazzurri di Tabbiani

Nulla da fare. Sfortuna e amarezza per il debutto stagionale del Catania. La squadra rossazzurra esce sconfitta per 1-0 dal Crotone di Lamberto Zauli, che con un gol di Tribuzzi al 66′ espugna il Massimino. Da sottolineare le presenze allo stadio, quasi 20.000 spettatori per questa prima stagionale.

Qualità, fantasia ma tanta…troppa sfortuna: il Catania di Luca Tabbiani perde la prima stagionale

Ritmi alti, grande entusiasmo sugli spalti e una squadra che fa divertire la propria tifoseria. Il debutto del Catania di Tabbiani contro il Crotone entusiasma il Massimino con giocate da urlo e tanta, tantissima sfortuna. Nel primo tempo la squadra rossazzurra ha colto due pali clamorosi con Rapisarda su tiro cross e con Zammarini dopo una bella percussione centrale.

Nella ripresa il Crotone gioca meglio e al 66′ passa in vantaggio. Tribuzzi dalla destra tutto solo sigla la rete del 1-0 battendo Livieri. Passano solo quattro minuti e Cosimo Chiricò (uno dei migliori di questo Catania) coglie una traversa davvero sfortunata da calcio di punizione. Nel finale ci prova anche il neoentrato Di Carmine, ma la fortuna non gira nella direzione dei rossazzurri. Il Crotone espugna il Massimino e vince il primo scontro diretto stagionale.

Catania-Crotone 0-1: tabellino e pagelle

CATANIA (4-3-3): Livieri 5,5; Rapisarda 5,5, Curado 6, Quaini 6, Mazzotta 6,5; Zammarini 7 (dal 80′ Palermo s.v.), Rizzo 5,5 (dal 57′ Ladinetti 5,5), Rocca 7 (dal 80′ Dubickas s.v.); Chiricò 7, Sarao 5,5 (dal 57′ Di Carmine 6), Marsura 6,5 (dal 70′ Bocic 6). A disposizione: Bethers, Castellini, De Luca, Popovic. Allenatore: Luca Tabbiani 6

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio 6; Leo 5,5 (dal 80′ Loiacono s.v.), Papini 6, Gigliotti 6, Giron 5,5; Felippe 6 (dal 80′ Cantisani s.v.), Vitale 6; Pannitteri 6 (dal 60′ Petriccione 6,5), D’Ursi 6, Tribuzzi 7; Tumminello 6,5 (dal 75′ Gomez 6). A disposizione: Lucano, Martino, Bove, Gomez, Crialese, Bruzzaniti, Rojas, Vuthaj, Spaltro. Allenatore: Lamberto Zauli 6,5

ARBITRO: Il sig. Simone Galipò della sezione di Firenze

ASSISTENTI: Il sig. Marco Toce della sezione di Firenze e il sig. Simone Piazzini della sezione di Prato

QUARTO UOMO: Il sig. Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2

AMMONITI: 34′ Felippe (CRO); 76′ D’Alterio (CRO); 81′ Mazzotta (CAT)

ESPULSI:

RETI: 66′ Tribuzzi (CRO)