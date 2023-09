Catania-Crotone: si va verso il tutto esaurito al Massimino

Nelle ultime ore c’è stata una vera e propria caccia al biglietto. Entusiasmo alle stelle tra i tifosi del Catania in vista dell’opening match della Serie C Now 2023/24 contro il Crotone. Lo stadio Angelo Massimino per l’occasione sarà vestito a festa con il pubblico delle grandi occasioni. Rimasti solo poche decine di tagliandi per assistere alla gara dalla Tribuna B. Esaurite curve e Tribuna A.

Catania e la carica dei 20.000: contro il Crotone si va verso il sold-out

Entusiasmo e voglia di ritornare sugli spalti. Il Catania si prepara al ritorno in Serie C Now e stasera alle ore 19.45 contro il Crotone ci sarà davvero il pubblico delle grandi occasioni. Il Massimino va verso il tutto esaurito. Sono rimaste solo pochi biglietti per la Tribuna B, invece gli altri settori sono sold-out. Per l’occasione ci saranno tanti ospiti illustri presenti per l’evento. Tra questi il Presidente della Lega Pro Matteo Marani, che oggi alle 18.30 terrà una conferenza congiunta con Ross Pelligra al Massimino.

Tifoseria che, quindi, accoglierà la squadra di Luca Tabbiani con cori, striscioni e coreografie. E non è finita qui. Il “nuovo” Massimino sarà anche protagonista di questo match di apertura. Lo stadio è profondamento restaurato. In tutto l’impianto sono stati installati i nuovi seggiolini, la tribuna stampa, la sala stampa, gli spogliatoi sono stati oggetto di restyling.

Catania, i 21 convocati in vista del Crotone

Nella serata di ieri il Catania ha comunicato i giocatori disponibili per il match contro il Crotone. Di seguito i convocati:

Portieri

Bethers

Livieri

Difensori

Castellini

Curado

Maffei

Mazzotta

Quaini

Rapisarda

Centrocampisti

Ladinetti

Palermo

Rizzo

Rocca

Zammarini

Attaccanti