Coppa Italia Serie C, Catania-Crotone 3-3 (3-2 dcr): i rossazzurri volano ai quarti di finale

Il Catania di Lucarelli non muore mai. La squadra rossazzurra elimina ai calci di rigore il Crotone di Lamberto Zauli dopo un pirotecnico 3-3 al Massimino. Nei rossazzurri a segno De Luca al 53′, Dubickas al 58′ e Di Carmine al 87′ su rigore. Etnei tre volte in svantaggio e in tutte e tre le occasioni la squadra è stata capace di rimontare.

Un Catania pimpante e mai domo: i rossazzurri eliminano il Crotone

Forse nella fredda serata del 29 novembre 2023 è stata spezzata la maledizione dei calci di rigore sfavorevole al Catania. La squadra rossazzurra dopo un’emozionante 3-3 contro il Crotone, con gli etnei che rimontano per ben tre volte lo svantaggio, riescono a vincere dagli 11 metri contro la squadra pitagorica. Decisivo l’errore di Petriccione al quinto rigore.

Nei 120 minuti la gara complessivamente l’ha dominata il Catania di Lucarelli. Al 6′ passa il Crotone con Tribuzzi ma al 53′ Giuseppe De Luca trova il suo primo gol al Massimino. Al 56′ un Livieri non in grande forma non riesce a deviare un preciso colpo di testa di Tumminello che gela il Cibali. Al 58′ primo gol in rossazzurro per Edgaras Dubickas ben servito da Antonio Mazzotta. Al 70′ Crotone ancora in gol con Bruzzaniti ma al 87′ su rigore risponde Di Carmine: è 3-3 e si va ai supplementari.

Nei 30 minuti ulteriori di gara la partita va in netto stallo e le squadre vanno ai rigori. Il Catania passa e affronterà il Pescara al Massimino il 13 dicembre.

Catania-Crotone 3-3 (3-2 dcr): tabellino e pagelle

CATANIA (4-2-3-1): Livieri 4,5; Rapisarda 5,5 (dal 60′ Bouah 6), Silvestri 6, Curado 6,5, Mazzotta 6,5 (dal 90′ Castellini); Zanellato 6, Quaini 6 (dal 60′ Zammarini 6); De Luca 7,5, Deli 6 (dal 72′ Marsura s.v.), Bocic 6 (dal 60′ Chiricò 6); Dubickas 6,5 (dal 72′ Di Carmine 7). A disposizione: Albertoni, Bethers, Castellini, Lorenzini, Maffei, Rocca, Sarao, Popovic. Allenatore: Cristiano Lucarelli 7

CROTONE (3-5-2): D’Alterio 5,5; Spaltro 6 (dal 90′ Giron s.v.), Loiacono 6 (dal 46′ Papini 6) Crialese 6,5; Bruzzaniti 7, Schirò 6 (dal 46′ Di Stefano 6), Pannitteri 6 (dal 82′ Rojas s.v.), Jurcec 6 (dal 88′ Petriccione s.v.), Tribuzzi 7; Tumminello 7, Cantisani 6,5 (dal 72′ D’Ursi 5,5). A disposizione: Lucano, Gomez, Branduani, Aprile, Coscia, Pirozzi, Solmonte, Tarantino. Allenatore: Lamberto Zauli 5,5

ARBITRO: Il sig. Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino

ASSISTENTI: Il sig. Giorgio Ermanno Minafra della sezione di Roma 2 e il sig. Daniel Cairola della sezione di Milano

QUARTO UOMO: Il sig. Filippo Colaninno della sezione di Nola

AMMONITI: 20′ Tribuzzi (CRO), 66′ Lucarelli (dalla panchina), 79′ Zanellato (CAT)

ESPULSI:

RETI: 6′ Tribuzzi (CRO); 53′ De Luca (CAT), 56′ Tumminello (CRO), 58′ Dubickas (CAT), 70′ Bruzzaniti (CRO), 87′ rig. Di Carmine (CAT)