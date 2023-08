Catania, ufficiale l’arrivo di Marcos Curado

Altro colpo in entrata per il Catania di Luca Tabbiani. Adesso è ufficiale l’ingaggio a titolo definitivo di Marcos Curado, difensore centrale classe 1995. Nazionalità argentina, il giocatore vanta parecchie presenze in Serie B con le maglie di Crotone, Frosinone e soprattutto Perugia.

Catania, Curado è rossazzurro: il comunicato ufficiale

Marcos Curado è un nuovo calciatore del Catania F.C. L’ufficialità l’ha data direttamente il club rossazzurro tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Il difensore argentino classe 1995 si lega coi siciliani dopo tante esperienze con le maglie di Crotone (squadra che lo ha portato in Italia), Frosinone e Perugia. In Umbria nell’ultima stagione ha disputato 30 partite.

Inoltre, in Argentina è stato un perno dell’Arsenal de Sarandì giocando anche tre partite in Copa Sudamericana. Un innesto importante per Tabbiani che porta esperienza e qualità. Di seguito il comunicato stampa del Catania sull’arrivo di Marcos Curado:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marcos Curado, nato a Mar del Plata, in Argentina, il 9 maggio 1995. In patria, con l’Arsenal Fútbol Club, il difensore centrale ha disputato 74 gare in Superliga, dal 2015 al 2018, realizzando 3 gol. Con la squadra di Sarandí, Curado ha debuttato inoltre in Copa Sudamericana. Giunto al Genoa, ha indossato successivamente le maglie del Crotone, conquistando con i pitagorici la promozione in Serie A al termine del campionato 2019/20, del Frosinone e, nelle ultime due stagioni, del Perugia. Complessivamente, conta 99 presenze e 2 gol in Serie B, categoria in cui si è espresso nelle cinque annate più recenti.”