Delusione e fischi: il Catania continua a non convincere – Hashtag Rossazzuri il Talk #9

Il Catania non sta vivendo uno dei suoi migliori periodi. Le quattro sconfitte in campionato, di cui tre in casa contro Crotone, Foggia e la più recente contro l’Avellino, pesano come un macigno. I 12 punti raccolti dalla formazione di Luca Tabbiani sono davvero troppo pochi e la piazza sta iniziando a perdere la pazienza. I fischi dei 17.225 tifosi presenti al Cibali sono stati fragorosi e non sono anche mancati fumogeni indirizzati verso il campo da gioco.

Nel post-gara le due curve hanno contestato duramente squadra, staff tecnico e tutta la dirigenza. “Pelligra alza la voce“, così la nord ha intonato al triplice fischio di Catania-Avellino. La posizione più bilico resta quella proprio di Tabbiani, che al momento è confermato dalla società rossazzura ma le voci su un suo possibile esonero resta. I nomi più caldi sono quelli di Silvio Baldini e Rolando Maran. Inoltre, oggi ha parla anche il Vicepresidente Grella, per fare il punto sulla situazione in casa Catania.

Ma la testa della società adesso è rivolta prevalentemente al campo. Domani alle ore 16.15 è atteso il Brindisi di Ciro Danucci, avversario già affrontato lo scorso anno in Poule Scudetto Serie D, dove i rossazzurri hanno vinto per 2-1 con le reti di Litteri e Palermo. Adesso servirà una grande prestazione per risollevare la squadra rossazzurra, viste le altre due trasferte consecutive contro Potenza e Audace Cerignola.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Grasso (opinionista) e i giornalisti Angela Sciuto (Cataniamente) e Fabrizio Caianiello (Antenna Sud e Seried24.com).

