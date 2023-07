Catania, deserto il bando per l’esternalizzazione dello Stadio Angelo Massimino

Oggi alle ore 13.00 è scaduto il termine per presentarsi al bando di gara per l’esternalizzazione dello Stadio Angelo Massimino. Esso prevedeva l’affidamento della gestione dell’impianto per dieci anni, prorogabili per altri dieci. Ma secondo quanto diffuso da vari organi di stampa nessuna offerta è stata pervenuta alla scadenza di questo termine, nemmeno quella del Catania F.C.

Bando per lo Stadio Massimino: nessuna offerta presentata

E’ andato deserto il bando di gara di rilievo europeo per l’esternalizzazione dello Stadio Angelo Massimino. Infatti, oggi alle ore 13.00 scadeva il termine per partecipare al bando per la gestione dell’impianto sportivo per dieci anni e prorogabili per altri dieci.

Il Catania non ha presentato alcuna offerta al suddetto bando. Nei prossimi giorni si cercherà di capire le ragioni del mancato interesse della società etnea in attesa di ulteriori novità. Secondo quanto evidenziato da Telecolor con molta probabilità nascerà un nuovo bando e la palla passa al Comune di Catania.